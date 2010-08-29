  1. استانها
در کرمان؛

کاهش استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام شهردار کرمان با اشاره به کم آبی در کرمان گفت: استفاده از آب خام به جای آب شرب در آبیاری فضای سبز کرمان الزامی است.

حسین کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهر کرمان به دلیل خشکسالی با کمبود منابع آب شرب مواجه است و باید در راستای استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز برنامه ریزی شود.

وی افزود: در این راستا در شهرداری کرمان اقدامات مناسبی طی سالهای اخیر صورت گرفته است و تعداد قابل توجهی از فضاهای سبز به سیستم آبیاری آب خام مجهز شده اند.

کردی اضافه کرد: 75 کیلومتر خط انتقال آب خام در این راستا در کرمان احداث شده است.

وی همچنین از اجرای طرحهای آبیاری مکانیزه در پارکهای کرمان اشاره کرد و گفت: با انجام این طرحها میزان قابل توجهی آب در کرمان صرفه جویی می شود.

قائم مقام شهردار کرمان افزود: در سالهای اخیر نیز تمام پارکهای ساخته شده در استان مجهز به سیستم آب خام می باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون 120 لیتر آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز کم شده و در اختیار سازمان آب و فاضلاب قرار گرفته است.

وی همچنین از انجام طرحهای شناسایی و شفاف سازی تمامی شبکه های آب خبر داد و گفت: این طرح نیز در راستای برنامه ریزی دقیقتر برای تبدیل آب مورد نیاز فضای سبز به آب خام صورت گرفته است.

