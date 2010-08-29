23 طرح در ایوان به بهره بردای رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان ایوان ظهر یکشنبه در این آیین اظهار داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های خدماتی، عمرانی، صنعتی، زیربنایی، کشاورزی و ... در شهرستان ایوان به بهره‌برداری رسیده است.

مسعود ملکی ادامه داد: برای اجرای این تعداد پروژه عمرانی در شهرستان ایوان 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

این مسئول اضافه کرد: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی و بخشی نیز از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافته و در شهرستان ایوان هزینه شده است.

ملکی مهمترین پروژه‌های این شهرستان را شامل پروژه بزرگ احداث شبکه آبیاری دشت زرنه، ترن و فولاد نورد ایوان عنوان کرد.

فرماندار ایوان گفت: با بهره‌برداری از این تعداد طرح عمرانی زمینه اشتغال 150 جوان جویای کار در شهرستان ایوان فراهم شده است.



این مسئول اضافه کرد: روند توسعه در شهرستان 55 هزار نفری ایوان در دولت عدالت‌محور شتاب گرفته است.