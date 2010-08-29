۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

23 طرح در ایوان به بهره بردای رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت 23 طرح عمرانی، خدماتی و... در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان ایوان ظهر یکشنبه در این آیین اظهار داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های خدماتی، عمرانی، صنعتی، زیربنایی، کشاورزی و ... در شهرستان ایوان به بهره‌برداری رسیده است.

مسعود ملکی ادامه داد: برای اجرای این تعداد پروژه عمرانی در شهرستان ایوان 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

این مسئول اضافه کرد: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی و بخشی نیز از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافته و در شهرستان ایوان هزینه شده است.

ملکی مهمترین پروژه‌های این شهرستان را شامل پروژه بزرگ احداث شبکه آبیاری دشت زرنه، ترن و فولاد نورد ایوان عنوان کرد.

فرماندار ایوان گفت: با بهره‌برداری از این تعداد طرح عمرانی زمینه اشتغال 150 جوان جویای کار در شهرستان ایوان فراهم شده است.

این مسئول اضافه کرد: روند توسعه در شهرستان 55 هزار نفری ایوان در دولت عدالت‌محور شتاب گرفته است.

کد مطلب 1142537

