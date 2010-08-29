به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نماینده مجلس گفت: ارائه برنامه های جذاب با موضوع مباحث مربوط به قرآن کریم و دیگر مطالب فرهنگی موجب انس بیشتر مردم با قرآن می شود و شاهد این مسئله هستیم که با استفاده از خلاقیت و نشاط، برنامه‌ها در قالبی کاملا جذاب عرضه شده است.



این نماینده مجلس با اشاره به بازدیدهای خود از برنامه‌های میدانی و قرآنی گسترده در کشورهای اسلامی اظهار داشت: هرگاه در برنامه‌هایی از این دست در کشوهای دیگر حضور داشتم، افسوس فقدان مورد مشابه آن را در ایران می‌خوردم که خوشبختانه در باغ موزه دفاع مقدس یکی از برنامه‌های بسیار موفق در این زمینه در حال برگزاری است.



سروری افزود: معمولا در جشن‌های رمضانی که اجرا می‌شود، آثار معنوی کمتر دیده می‌شود ولی در برنامه «شب‌های شیدایی» بعد معنوی برنامه‌ها بسیار پررنگ است و با وجود نشاطی که در مردم ایجاد کرده و نیز مفرح بودن برنامه‌ها، به بعد مذهبی برنامه هم توجه شده است.

شبهای شیدایی از سلسله برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که شبهای ماه رمضان به غیر از شبهای قدر، از ساعت 22 تا 1 بامداد در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.



قرائت قرآن، مناجات خوانی، اجرای سرود و تواشیبح، گپ و گفت با هنرمندان، بیان خاطرات دفاع مقدس، برپایی نگارگذر و خیابان هنر و نمایش آبنمای موزیکال از جمله برنامه های این مراسم است.



برپایی ویژه برنامه شب های شیدایی از جمعه 12 شهریور تا پایان ماه مبارک رمضان از سر گرفته خواهد شد.

