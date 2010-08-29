فیلمنامه نویسان جدید " بچه کاراته کار 2" معرفی شدند

به گزارش مهر از امپایر آنلاین سایروس ووریس و ایتن ریف دو فیلمنامه نویسی هستند که برای این کار گمارده شدهاند.
در کارنامه این دو نفر نگارش فیلمنامه فیلم هایی چون " پاندای کونگ فو کار" ،" رابین هود" و چند مجموعه تلویزیونی دیده میشود.
هنوز تاریخ آغاز فیلمبرداری قسمت بعدی " بچه کاراته کار" مشخص نشده ، اما به احتمال زیاد این فیلم در سال 2013 کلید خواهد خورد.نخستین قسمت " بچه کاراته کار" که در اصل بازسازی فیلمی به همین نام در دهه 1980 است ، با بودجه ای معادل 40 میلیون دلار ساخته شد و نزدیک به 300 میلیون دلار فروش داشت.
دو فیلمنامهنویس جدید ، فیلمنامه دومین قسمت فیلم " بچه کاراته کار" را مینویسند.
