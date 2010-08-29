  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

فیلمنامه نویسان جدید " بچه کاراته کار 2" معرفی شدند

دو فیلمنامه‌نویس جدید ، فیلمنامه دومین قسمت فیلم " بچه کاراته کار" را می‌نویسند.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین سایروس ووریس و ایتن ریف دو فیلمنامه نویسی هستند که برای این کار گمارده شده‌اند.

در کارنامه این دو نفر نگارش فیلمنامه فیلم هایی چون " پاندای کونگ فو کار" ،‌" رابین هود"  و چند مجموعه تلویزیونی دیده می‌شود.

هنوز تاریخ آغاز فیلمبرداری قسمت بعدی " بچه کاراته کار" مشخص نشده ، اما به احتمال زیاد این فیلم در سال 2013 کلید خواهد خورد.نخستین قسمت " بچه کاراته کار" که در اصل بازسازی فیلمی به همین نام در دهه 1980 است ، با بودجه ای معادل 40 میلیون دلار ساخته شد و نزدیک به 300 میلیون دلار فروش داشت.
 

کد مطلب 1142540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها