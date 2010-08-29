جنگ عراق به تضادها در خاورمیانه دامن زد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: سیاست اغلب با اقدامات سمبلیک است که زندگی می کند. بر این اساس هفته آینده در بغداد یک مراسم تشریفاتی نظامی آمریکایی-عراقی برگزار می شود که شامل سخنرانی، بالا بردن پرچم و شلیک توپ است.

هفت سال و نیم بعد از شروع جنگ عراق ارتش آمریکا مسئولیت این کشور را به نیروهای عراقی واگذار می کند. به این ترتیب در حالی که در روزهای اخیر خبر عقب نشینی تانکهای آمریکایی از عراق تمام رسانه ها را پر کرده است ، سیاستمداران و ژنرالهای آمریکایی می خواهند این پیغام را مخابره کنند که این کشور عربی بالاخره بعد از سقوط دیکتاتور صدام حسین روی پاهای خودش می ایستد.

در ادامه آمده است: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اصل با بی میلی خرده شیشه های جنگ عراق و سیاستهای سلف خود جرج بوش را جارو می زند. وی در فشارهای ضد و نقیض سیاست داخلی آمریکا و چالش های سیاست خارجی در این کشور اسیر شده است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه کشور عراق در حال حاضر از موج حملات تروریستی رنج می برد اظهار داشت که در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا می خواهد این تصور را القا کند که نیروهایش مناسبات و شرایط منظمی را که نیمه تمام مانده است به جا گذاشته اند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اما واقعیت چیز دیگری است. آمریکا در عراق تنها به بخش بسیار جزئی از اهدافش دست پیدا کرد. جنگ عراق به نمونه ای برای نمایش قدرت نظامی آمریکا تبدیل نشد. بلکه برعکس جنگ عراق وضعیت خاورمیانه را زیرو رو کرد.

این جنگ جبهه های جدیدی را در خاورمیانه شکل داد. عراق بعد از صدام حسین به عرصه ای برای تضادهای گوناگون بین المللی، منطقه ای و گروهی تبدیل شد.

نویسنده همچنین به اوضاع نامناسب سیاسی و افتصادی عراق درپایان عملیات نظامی آمریکا در این کشور اشاره کرد.