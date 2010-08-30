نامزدهای بخش طراحی جلد "روزی روزگاری" ماه دیگر معرفی می شوند

سعید طباطبایی دبیر چهارمین جایزه ادبی "روزی روزگاری" در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین خبرهای این جایزه چنین گفت: در حال حاضر با اعلام نامزدهای 4 بخش از جایزه می توان گفت داوری مرحله نخست به روزهای پایانی نزدیک می شود و تنها در انتظار اعلام نامزدهای بخش طراحی جلد کتاب هستیم.

وی ادامه داد: در نظر داشتیم امسال دو بخش تازه تاسیس نقد ادبی و طراحی روی جلد را در جایزه داشته باشیم ولی شرایط برگزاری بخش نقد ادبی فراهم نشد و آن را به دوره بعد موکول کردیم ولی نامزدهای بخش طراحی جلد کتاب تا یک ماه دیگر اعلام خواهد شد.

دبیر چهارمین "روزی روزگاری" با اشاره به اینکه پس از پایان مرحله نخست داوری در همه بخش ها بلافاصله داوری بخش نهایی آغاز خواهد شد بیان کرد: تا یک ماه دیگر وارد مرحله ای از داوری می شویم که به دنبال آن نامزدهای تندیس در بخش های "رمان"، "داستان ایرانی"، "داستان غیر ایرانی"، "طراحی جلد" و "ادبیات نمایشی" انتخاب و معرفی می شوند.

طباطبایی افزود: این روزها دبیرخانه جایزه مشغول طراحی و اجرای باند رول و پوستر ویژه نامزدهای جایزه در بخش ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی غیرایرانی است که آن را در اختیار ناشران و کتابفروشیها قرار دهد تا با نصب آنها مخاطبان را در جریان انتخاب اولیه این آثار قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه در تدارک اختتامیه نیز هست عنوان کرد: از آنجا که قرار است در فصل پاییز اختتامیه "روزی روزگاری" را برگزار کنیم این روزها در تدارک مراسم آن هستیم.

این نویسنده درباره این موضوع که پیش از این مطرح کرده بود که از یک نویسنده که اثرش در بخش ادبیات داستانی غیرایرانی برگزیده شده است برای حضور در اختتامیه دعوت می شود توضیح داد: در بخش ادبیات داستانی غیرایرانی ما دو جایزه خواهیم داشت که یکی به مولف اثر و دیگری به مترجم آن اهدا می شود.

طباطبایی در پایان گفت: در دوره های قبل هم در نظر داشتیم از نویسنده برتر در بخش ادبیات غیرایرانی دعوت کنیم که به ایران بیاید ولی امکان آن فراهم نشد. امسال هم تمام تلاش خود را خواهیم کرد که میزبان نویسنده برگزیده باشیم که محقق شدن آن بستگی به برنامه و تمایل آن نویسنده و همچنین صدور ویزا برای وی دارد.