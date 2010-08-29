درآمدهای مالیاتی در اردبیل 50 درصد افزایش یافت

رسول نوع پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان اینکه میزان اظهارنامه های مالیاتی دریافتی در سالهای 86 و 87 به ترتیب از رشد 27 و 30 درصدی برخوردار بوده است، اظهار داشت: این رقم امسال به بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه اظهارنامه های مالیاتی این استان در سال 89 افزود: در طی دو سال اخیر با پیشرفت سیستمهای شناسایی مودیان مالیاتی، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این استان می باشیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان اضافه کرد: در تیرماه سال جاری، بالاترین میزان اظهارنامه مالیاتی و بیشترین وصولی مالیاتی در این استان به ثبت رسید که نشان از روند رو به رشد فرهنگ مالیاتی شهروندان در این استان است.

وی با اشاره به افزایش خود اظهاری مالیاتی در این استان طی اسل جاری تصریح کرد: در پنج ماه گذشته، اشخاص حقوقی دو هزار و 330 فقره، بند (الف) مشاغل 549 فقره، بند (ب) شش هزار و 725 فقره، بند (ج) 30 هزار و 370 فقره، خودرو 21 هزار و 407 فقره، مستغلات سه هزار 653 فقره، ارث 918 فقره و در مجموع 65 هزار و 952 فقره اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی استان ارسال شده است.

نوع پرور در خصوص اهمیت خود اظهاری مالیاتی و جایگاه ویژه آن در سیستمهای مالیاتی روز دنیا ابراز داشت: کاهش هزینه های وصول، افزایش اعتماد بین مودیان و مسئولان، منصفانه بودن، سهولت اجرای قوانین و مقررات و... از مهمترین مزایای خود اظهاری مالیاتی است.

وی با بیان اینکه تمامی دولتها از حداکثر امکانات خود برای تشویق مودیان به تمکین مالیاتی استفاده می کنند، یاد آور شد: اهمیت خود اظهاری مالیاتی سبب شده در سالهای اخیر در کشور توجه ویژه ای به فرهنگ سازی مالیاتی و ترغیب مودیان به ارائه اظهارنامه های مالیاتی شود.

این مسئول متذکر شد: در این استان نیز مانند تمامی استانهای کشور از طریق صدا و سیما، جراید، سخنرانی در نماز جمعه استان و همچنین با برگزاری بیش از 10 جلسه با اصناف، اطلاع رسانیهای لازم در خصوص تشویق مودیان به ارائه اظهارنامه های مالیاتی انجام شده است.

وی از تفاهم سازمان امور مالیاتی با 139 اتحادیه صنفی و 459 زیرمجموعه و همچنین توافق با سازمان نظام پزشکی، کانون سردفتران، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی و برخی تشکلهای صنفی استان با انجام اینگونه اطلاع رسانیها و آگاه سازیها خبر داد.