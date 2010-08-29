مس کرمان در سرچشمه اردو می زند

فتح الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مهمترین هدف مس در بازی مقابل استقلال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی است و تمام تلاش خود را در این راستا بکار خواهیم گرفت.

وی گفت: مس از روز سه شنبه یک اردوی چهار روزه در سرچشمه برگزار می کند و در این اردو تمرینات ویژه مس دنبال می شود.

نژادزمانی خاطرنشان کرد: بازیکنان و کادر فنی تیم همچنین در سرچشمه از کارخانه ذوب مس بازدید و با کارگران مجتمع سرچشمه دیدارمی کنند.

وی افزود: مدیرعامل صنایع مس ایران نیز در سرچشمه با بازیکنان تیم مس کرمان ملاقات و گفتگو خواهد داشت.

وی یادآور شد: با توجه به حساسیت بازی با استقلال تهران برای برد در این بازی پاداش ویژه ای در نظر گرفته ایم و سعی تمام بازیکنان و کادر فنی پیروزی در میدان جمعه 19 شهریور ماه است و با توجه به میزبانی مس در این بازی امیدواریم نتیجه از آن تیم مس شود.

نژادزمانی گفت: تیم مس کرمان در اردوی سرچشمه جمعه این هفته یک بازی نیز با تیم مس سرچشمه خواهد داشت که در حکم یک بازی در لیگ برتر است تا بازیکنان آمادگی خود را از دست ندهند.

وی اضافه کرد: بازی با استقلال و تراکتور سازی دو بازی مهم و حساس پیش روی تیم مس هستند و ما به توان بالای بازیکنان ایمان داریم از سرمربی تیم نیز همچنان حمایت می کنیم چرا که وی جلوتر از بقیه پیش می رود و برای موفقیت تیم زحمت می کشد.

نژادزمانی گفت: تیم مس کرمان کار خودش را دنبال می کند و حاشیه ها هم از این تیم دورند و بازیکنان تیم نیز درعین جوانی خوب کار می کنند و حاشیه ای نداریم.