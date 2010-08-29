سرمایه گذاران خادم در گلستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی ظهر یکشنبه درجلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در گرگان افزود: در عین حال با افراد فرصت طلبی که با ادعای سرمایه گذاری قصد سوء استفاده از اعتبارات بانکها را داشته باشند، با اقتدار با آنان مقابله و برخورد خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از افراد به اسم کار و تولید و در اصل برای سوء استفاده از نام سرمایه گذار و فرصتهایی را که مسئولان برای تسهیل در آن مدنظر دارند و به نام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، وارد عرصه می شوند و با ایجاد چالش کارگری، بحرانها و استفاده از این موضوع، قصد سوء استفاده از فرصتها و تسهیلات را دارند.

به گفته این مقام قضایی، در این خصوص بانکها باید خیلی دقیق عمل کرده و با نظارت کافی و با بررسی های دقیق کارشناسی تسهیلات را در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار دهند.



پوریانی با طرح این سئوال که چه ضرورتی برای حضور دستگاه قضایی در خصوص سرمایه گذاری مطرح است، اظهار داشت: رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت عالی ترین وظیفه دستگاه قضایی است.



وی خاطرنشان کرد: اعمال قانون و تفسیر آن باید منتهی به افزایش احساس به قانون گرایی در مردم، پاکسازی موانع مسیر کار و اجرای آسان تر و منطقی چرخه تولید و سرمایه گذاری شود نه اینکه روند اجرا و مسیر کار را با مشکل مواجه کند.



پوریانی افزود: چنانچه در سازمانها و دستگاههای اجرایی به سرمایه گذاران بی توجهی می شود یا در کارهایشان کار شکنی می شود، به دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مراجعه نمایند، در حقیقت این کمیته در جهت تسهیل امر سرمایه گذاری، رضایتمندی آنان و در نهایت کمک به اقشار مختلف جامعه تشکیل شده است.