عملیات اجرایی فاضلاب شهری در شهمیرزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: انجام مطالعات این طرح در شهمیرزاد از مصوبات سفر دور اول هیئت دولت به استان سمنان بوده است که به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در شهمیرزاد ردیف اجرایی اخذ شده است، گفت: تمام مطالعات این طرح و اقدامات زیست محیطی انجام شده است.

به گفته وی، برای اجرای این طرح 11 میلیارد تومان هزینه برآورد شده است که نیازمند 5.6 کیلومتر شبکه جمع آوری و 4.5 کیلومتر خط انتقال است.

عزالدین ادامه داد: با اجرای این طرح که پنج سال زمان برای اتمام آن پیش بینی شده است، روزانه 4.6 لیتر مکعب پس آب جمع آوری می شود که به مصرف صنعت و کشاورزی خواهد رسید.

استاندار سمنان نیز در این آیین با اشاره به اینکه شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگیر بین المللی از مصوبات سفر هیئت دولت است، گفت: هنوز نتواسنته ایم از ظرفیت این شهر به نحو مطلوب استفاده کنیم.

عباس رهی با تاکید بر اینکه این شهر باید میزبان و شهر هدف گردشگری گردشگران خارجی و داخلی باشد، گفت: ویژگی های منحصر به فردی در شهمیرزاد است که باید از آنها استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز مطالعات انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان، گفت: امیدواریم این طرح را در سال آینده اجرایی کنیم.