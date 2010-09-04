صدرنشینی گیتی پسند بدون سایه منصوری/ پرسپولیس فولاد را خم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه شب با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های گسترش فولاد تبریز، صنایع گیتی پسند اصفهان، راه ساری و پرسپولیس تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های کیش ایر قم و شهید منصوری قرچک هم با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

در هفته چهارم گسترش فولاد بهترین نتیجه را بدست آورد و آرش بتن قزوین را با شکست سنگین 8 بر2 بدرقه کرد اما ارزشمندترین نتیجه را گیتی پسند اصفهان کسب کرد که توانست با برتری 6 بر5 مقابل دبیری تبریز 10 امتیازی شده و جایگاه خود را در رده نخست جدول استحکام بخشد.

یکی از دیگر از نتایج جالب توجه دیدارهای آغازین هفته چهارم لیگ برتر فوتسال برتری قاطع پرسپولیس مقابل فولاد ماهان اصفهان بود. فولاد که در غیاب شمسایی و هاشم زاده برابر پرسپولیس صف آرایی کرده بود با نتیجه 6 بر 2 مقابل میزبان خود تن به شکست داد تا تیم محمدرضا حیدریان با 6 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کند.

- نتایج دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* کیش ایر قم 2 - شهید منصوری قرچک 2

* گسترش فولاد تبریز 8 - آرش بتن قزوین 2

* صنایع گیتی پسند اصفهان 6 - دبیری تبریز 5

* راه ساری 3 - شرکت ملی حفاری ایران یک

* پرسپولیس تهران 6 - فولاد ماهان سپاهان 2

- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 13/6/89

* علم و ادب سایپا - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22:30، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: محمود نصیرلو، مهران جعفری، رضا فلاح زاده و ابراهیم محرابی

ناظر: صدرالدین موسوی

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است: