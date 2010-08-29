پیمودن راه ثواب بدون قرار گرفتن در مسیر ولایت بیهوده رفتن است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار احمدرضا رادان ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان در سخنانی با اشاره به سیره عملی امام علی(ع) و حضرت اباعبدالله(ع) اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) در راستای راه و رسم تبعیت محض از ولایت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه امام حسین(ع) به واسطه پیمودن مسیر ولی اش در مسیر شهادت قرار گرفت، ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم که در گذر تاریخ چه کسانی بودند که در مقابل امام علی(ع) و فرزندش ایستادند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه دوری از خط ولایت موجب می شود که افراد مقابل ولی زمان خود قرار بگیرند، یادآور شد: سالی که گذشت سالی بود که با توجه به فتنه های رخ داده در آن گویی تاریخ بار دیگر زنده شد.

سردار رادان از حوادث رخ داده در بعد از انتخابات سال گذشته به عنوان آزمایشی برای آحاد مردم و مسئولان یاد کرد و گفت: هراز گاهی به قداست خون شهدا باید الک انقلاب تکان بخورد تا ناخالصی ها ریزش پیدا کنند و خالص ها باقی بمانند.

وی با تاکید بر اینکه در حوادث بعد از انتخابات تاریخ تکرار شده است، ادامه داد: نباید فراموش کرد کسانی که زمانی جلوی امام علی(ع) ایستادند کسانی بودند که از شدت سجده پیشانی هایشان پینه بسته بود ولی دوری از خط ولایت باعث گمراهی آنها شد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه انتخاب مسیر برای مومن شرط است، یادآور شد: کشتی ولایت کشتی است که ما را به سرمنزل مقصود می رساند و کشتی غیرولایت به ناکجا آباد می رود.

سردار رادان با تاکید بر اینکه پایداری در خط ولایت شرط است، افزود: آزمون های دیگری نیز در پیش است که موفقیت در آنها در گرو همراهی با ولایت است.

وی با اشاره به طریق در راه ولایت ماندن، ادامه داد: در راه ولایت ماندن زمانیست که وقتی گرد و غبار فتنه همه جا را فراگرفت در مسیر خود باقی بمانیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه عبور از فتنه نیازمند داشتن بصیرت است، یادآور شد: بصیرت مانند چراغی است که با روشن شدن آن سوی گرد و غبار را به ما نشان می دهد.

سردار رادان خاطر نشان کرد: ساده ترین راه داشتن بصیرت حرکت در مسیر ولایت فقیه است.