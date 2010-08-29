۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

دهناد:

90 درصد پروژه‌های نیمه تمام قم امسال به بهره‌برداری می‌رسد

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار قم از اتمام 90 درصد پروژه های نیمه تمام قم تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مجموعه اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان طی سخنانی با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر تکمیل پروژهای نیمه تمام در قم گفت: عملیات اجرایی 90 درصد از  این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در ادامه با تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ثمره و محصول جانفشانی‌های شهدا و ایثارگرانی است که با نثار خون خود استقلال و آزادی را برای ما به ارمغان آوردند.

وی با اشاره به جهش اعتبارات استان در سال‌های اخیرگفت: مجموع اعتبارات استان طی سال‌های اخیر از رشد منطقی و مناسبی برخوردار بوده اما حجم نیازها و انباشتگی مشکلات قم نیازمند اعتبارات بیشتری است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار با اشاره به بهره‌برداری از ساختمان اداره‌کل پزشکی قانونی استان گفت: ساختمان قبلی این مرکز دارای مشکلات و نواقص فراوانی بود که احداث این مکان می‌تواند روند خدمات‌رسانی این سازمان به مردم را بهبود بخشد.

دهناد دستگاه قضا را از جمله دستگاه‌های مهم و زیربنایی دانست و افزود: بدون توسعه قضایی، توسعه سایر بخش‌ها امکان پذیر نیست.

ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی استان با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با زیربنای بیش از 1800 مترمربع احداث شده است.
 

