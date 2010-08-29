به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مجموعه اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان طی سخنانی با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر تکمیل پروژهای نیمه تمام در قم گفت: عملیات اجرایی 90 درصد از این پروژهها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در ادامه با تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ثمره و محصول جانفشانیهای شهدا و ایثارگرانی است که با نثار خون خود استقلال و آزادی را برای ما به ارمغان آوردند.
وی با اشاره به جهش اعتبارات استان در سالهای اخیرگفت: مجموع اعتبارات استان طی سالهای اخیر از رشد منطقی و مناسبی برخوردار بوده اما حجم نیازها و انباشتگی مشکلات قم نیازمند اعتبارات بیشتری است.
معاون برنامهریزی استاندار با اشاره به بهرهبرداری از ساختمان ادارهکل پزشکی قانونی استان گفت: ساختمان قبلی این مرکز دارای مشکلات و نواقص فراوانی بود که احداث این مکان میتواند روند خدماترسانی این سازمان به مردم را بهبود بخشد.
دهناد دستگاه قضا را از جمله دستگاههای مهم و زیربنایی دانست و افزود: بدون توسعه قضایی، توسعه سایر بخشها امکان پذیر نیست.
ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی استان با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با زیربنای بیش از 1800 مترمربع احداث شده است.
