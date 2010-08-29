احکام فقهی مذاهب مختلف در قانون ازدواج موقت لحاظ می شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد حذف ماده 22 که از سوی علی ادیانی‌راد مطرح شد، تذکرات و اخطارات نمایندگان را به دنبال داشت. این نماینده پیشنهاد داد قید بارداری زوجه برای ثبت ازدواج موقت حذف شود تا این نوع از ازدواج تحت هر شرایطی ثبت شود.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در پی تذکری اظهار داشت: باید میان متن قانون و عنوان آن تناسب وجود داشته باشد. اما قوانینی در ارتباط با زوجیت و حمایت از خانواده که مصوب سال 53 است، از سوی این قانون نقض می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که مواد 22، 23 و 25 خلاء ناشی از این حذف را پر نکرده است. یوسف‌نژاد پیشنهاد ارجاع دوباره این مواد به کمیسیون قضایی را داد.

اقبال محمدی نماینده مریوان نیز طی اخطاری با استناد به اصل 12 قانون اساسی اظهار داشت: طبق این اصل، مذاهب دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند و می‌توانند طبق مذهب خود عمل کنند. از این رو لازم است در ماده 22 اصل 12 رعایت شود.

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار تاکید کرد: باید این موضوع به ماده 22 افزوده شود که مذاهب مختلف مطابق فقه خود عمل کنند.

محمد دهقان نماینده چناران نیز طی تذکری الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: از آنجایی که برای ازدواج موقت، محدودیت ایجاد می‌شود، این کار خلاف شرع است.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: ثبت کردن ازدواج موقت محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران نیز در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی ازدواج موقت را امر مشروعی دانست و گفت: در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم، چنانچه ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است.

وی معتقد است، در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود.

علی لاریجانی نیز با مخاطب قراردادن مصباحی‌مقدم گفت: در این صورت می‌توان این موضوع را در مورد ازدواج دائم نیز استنباط کرد.

مصباحی‌مقدم پاسخ داد: میان حکمت ازدواج موقت و دائم تفاوت است. چراکه ازدواج دائم یک تعهد طولانی‌مدت است. اما ازدواج موقت طبق فتوای فقها برای محرمیت ممکن است. اما با الزام به ثبت آن، دو نفر که قصد محرم شدن دارند، باید ازدواج خود را ثبت کنند در نتیجه محرم نمی‌شوند و به صورت غیرمشروع با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

این نماینده مجلس معتقد است با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است.

این عضو جامعه روحانیت مبارز ابراز عقیده کرد که در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از بوجود آمدن چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.

لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در ازدواج موقت موضوع بیش از یک محرمیت است. من بعید می‌دانم دختران و پسران جامعه که ازدواج نکرده‌اند از این موضوع بخواهند استفاده کنند.



مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس که آیت‌الله‌زاده هستید باید بدانید که این قانون برای مردان و زنان با شرف و حیا و عفت است نه برای انسان‌های لاابالی.



وی از به کار بردن لفظ مردان شهوت‌ران، از سوی برخی نمایندگان انتقاد کرد و گفت: این لفظ ناشی از بی‌اطلاعی از موازین اسلامی است.

این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر کسی شرم می‌کند، در بنیاد اعتقاداتش به رساله باید تردید کرد؛ گفت: در رساله امام و میرزاجواد تبریزی آمده است گرچه صیغه برای لذت بردن هم نباشد، جایز است.



وی خطاب به لاریجانی گفت: شما که منطق و فلسفه خوانده‌اید چه برداشتی می‌کنید؟ به نظر من این به این معنا است که صیغه به معنای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد، من خجالت نمی‌کشم.



این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد ادیانی‌راد برای حذف جزء ماده 22 لایحه حمایت از خانواده گفت: ثبت برای ازدواج دائم است که طبق احکام شرعی زن و مرد به یکدیگر تعهد دارند. اما ازدواج موقت صرفا محدود به قراردادی است که میان آنها منعقد شده است.

کوچک‌زاده گفت: عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود، ترجیح می‌دهید؟

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجایی که گفتید من آیت‌الله‌زاده هستم تذکر شما را وارد نمی‌دانم.



سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران با استناد به اصل 10 قانون اساسی اظهار داشت: دولت بهتر بود اسم این لایحه را لایحه حمایت از خانواده نمی‌گذاشت چراکه در آن تنها موارد قضایی دیده می‌شود و هیچ‌جای این لایحه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها نیامده است.



به اعتقاد وی مواد 22 و 23 بنیان خانواده را از بین می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و همچنین زنان خیابانی نتیجه سست بودن بنیان خانواده است. او از همکارانش خواست اجازه دهند که این دو ماده در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد تا از سست شدن بنیاد خانواده جلوگیری شود.