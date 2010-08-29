بررسی تحولات لبنان و سرنوشت امام موسی صدر در دیدار خلیل حمدان و متکی

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر متکی در این دیدار که امروز یکشنبه برگزار شد ، مقاومت در لبنان و نقش ارزشمند آن در جنگ 33 روزه اشاره کرد و افزود: امروز ارتش و مقاومت همه در خدمت اقتدار و عزت لبنان هستند.

متکی با اشاره به تجربه مقاومت در غزه و لبنان گفت: این دو رویداد نشان داد که رژیم صهیونیستی زبانی جز زبان مقاومت را نمی فهمد، از این رو کسانی که امروز در بند طراحی های جدید آمریکا برای گفتگوهای سازش قرار گرفته اند موفقیتی نخواهند داشت و تنها ماموریت آنها کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت هر طرحی در این زمینه است.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نزدیکی روز جهانی قدس گفت: مردم ایران در کنار سایر مسلمانان جهان در روز جهانی قدس نشان خواهند داد که تنها راه پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی ، مقاومت است.

وی با اشاره به روابط صمیمانه و در حال توسعه ایران و لبنان، عزت، پیشرفت و اقتدار هر چه بیشتر لبنان را خواست جمهوری اسلامی ایران دانست.

متکی سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان را که به دعوت رئیس جمهور این کشور در آینده انجام خواهد شد عاملی جهت ایجاد تحول در همکاری های اقتصادی بین ایران و لبنان بویژه در حوزه زیر ساخت ها دانست.

وی همچنین با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از ناپدید شدن امام موسی صدر این موضوع را جراحتی بر قلوب دو ملت ایران و لبنان بیان کرد و امام موسی صدر را بیدارگری دانست که افکار او سنگ بنای تحولاتی بوده است که ثمرات آن امروز در لبنان و جهان اسلام قابل مشاهده است.

وی بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیگیری پرونده امام موسی صدر تاکید کرد.

خلیل حمدان نایب رئیس جنبش امل نیز در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات داخلی لبنان و جایگاه اثر گذار مقاومت در منطقه و جهان به تشریح سفر خود و هیئت همراه به کشورمان در سی و دومین سال ناپدید شدن امام موسی صدر پرداخت.

وی در ادامه بخش هایی از خدمات امام موسی صدر برای مردم لبنان را یادآور شد و خواستار استمرار مساعدت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده امام موسی صدر گردید.

وی با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به لبنان آن را بسیار مهم و اثر گذار دانست.

علی عبدالله وزیر ورزش و جوانان لبنان نیز در این دیدار سفر رئیس جمهور ایران به لبنان را با اهمیت خواند.