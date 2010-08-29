163 طرح مخابراتی و پستی در خراسان رضوی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود احمدی نژاد صبح یکشنبه با حضور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط با تعدادی از استان های کشور، این طرحهای مخابراتی را افتتاح کرد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در این مراسم که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور تعدادی از استانداران سراسر کشور برگزار شده بود، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای مخابرات در استان خراسان رضوی با سرعت قابل توجهی رو به پیشرفت است و به جایگاه مطلوبی رسیده است.

وی افزود: همزمان با سراسر کشور 163 پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 129 میلیارد و 961 میلیون ریال در استان به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان رضوی گفت: علاوه بر این 163 پروژه مرکز ویدئوکنفرانس شهرستان مشهد و شهرستان خلیل آباد نیز به بهره برداری رسید.

صلاحی گفت: از ابتدای سال تاکنون 600 پروژه مخابراتی در استان با سرمایه گذاری 35 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که با طرح هایی که امروز به بهره برداری رسیده در مجموع 763 پروژه مخابراتی در استان به بهره برداری می رسد.

همزمان با ارتباط مستقیم رئیس جمهور با استانهای خراسان رضوی، بوشهر، کرمان و اصفهان بهره برداری از چهار هزار و 70 طرح مخابراتی در 24 استان کشور آغاز شد.