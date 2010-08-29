به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برای گروه سنی "ج" نوشته شده است داستان دختر کوچکی به نام زهره را حکایت میکند که با مادر بزرگش زندگی میکند.
در داستان "میروم برای کرمها لانه بسازم" میخوانیم: آفتاب از پشت ابر سردرآورده بود که زهره به حیاط آمد. نفس عمیقی کشید. احساس خوبی به او دست داد، دلش خواست که باز هم نفس بکشد و به همین خاطر چندین بار نفس عمیق کشید. از بوی دود گازوئیل و گرد و غبار که هر روز با هر نفس مقداری از آن را به درون سینهاش میفرستاد، خبری نبود.
شهید کامبیز(یوسف) ملک شامران در سال 1341 در تهران به دنیا آمد. او علاقه زیادی به ادبیات و نقاشی داشت و در مراکز کانون فکری کودکان و نوجوانان در این رشتهها فعالیت داشت. با حمله عراق به ایران او به جبههها رفت و سرانجام در هفدهم اردیبهشت 1361 در به شهادت رسید.
کتاب "میروم برای کرمها لانه بسازم" با شمارگان 7000 نسخه در 28 صفحه و به قیمت 1400 تومان منتشر شده است.
