به گزارش مهر از ورایتی این فیلم که محصول استودیوی لاینز گیت است روز جمعه در 2874 سالن سینما به نمایش در آمد و 4/9 میلیون دلار فروخت.در حالی که فیلم " مراقبان" محصول سونی با 5/7 میلیون دلار فروش در 2206 سالن سینما در جایگاه دوم قرار گرفت.



دیگر محصول لاینز گیت یعنی فیلم اکشن " بی مصرف ها" ساخته جدید سیلوستر استالونه که سومین هفته اکران خود را پشت سر می گذارد با فروش 7/2 میلیون دلاری در 3398 سالن سینما در رتبه سوم ایستاد.در حالی که " بخور ، عبادت کن ، دوست داشته باش" با حضور جولیا رابرتز روز جمعه در سومین هفته اکران 1/2 میلیون دلار فروخت و چهارم شد.این فیلم در 3108 سالن سینما به نمایش در آمده است.



کمدی " آدم های دیگر" با بازی مارک والبرگ و ویل فرل پنجمین فیلم جدول اکران روز جمعه است که در 3181 سالن سینما 9/1 میلیون دلار فروخت. " مکیدن خون آشام" محصول فاکس با 7/1 میلیون دلار فروش در 3233 سالن سینما ششمین فیلم جدول فروش بود.



روز جمعه " آغاز" ساخته جدید کریستوفر نولان با فروش 7/1 میلیون دلاری در 2070 سالن در رتبه هفتم قرار گرفت.رتبه های هشتم تا دهم جدول فروش ده فیلم پر فروش هفته به ترتیب عبارتند از: " جابجایی" ( 5/1 میلیون دلار در 2017 سالن) ، " بازگشت مادر بزرگ مک فی " ( 3/1 میلیون دلار در 2798 سالن) و نسخه جدید " آواتار" ( 2/1 میلیون دلار در 811 سالن).