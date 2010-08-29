۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

سفر همزمان وزیر دفاع و رئیس مجلس فدرال آلمان به افغانستان

"کارل تئودور تسوگوتنبرگ" و "نوربرت لامرت" در سفر به افغانستان با نظامیان آلمانی مستقر در این کشور دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزیر دفاع آلمان به همراه رئیس مجلس فدرال این کشور امروز یکشنبه برای نخستین بار پس از احراز سمت وزارت دفاع به افغانستان رفته و با نظامیان آلمانی در ولایت شمالی قندوز دیدار کرد.

وی همچنین در این سفر از مقر "نیروهای واکنش سریع" آلمانی که در 70 کیلومتری ولایت بغلان قرار دارد، بازدید به عمل آورد. در ماه آوریل طی حمله طالبان چهار نظامی آلمانی در این منطقه کشته شدند.
 
گوتنبرگ و لامرت در بخش دیگری از سفر خود از نحوه آموزش 650 نظامی که از ابتدای ماه سپتامبر آماده شرکت در عملیاتهای ضدشبه نظامیان خواهند بود، بازدید کردند.
 
در همین حال لامرت پس از همراهی گوتنبرگ در دیدار با نظامیان آلمانی، قندوز را به مقصد کابل ترک کرد. وی قرار است با "حامد کرزای" رئیس جمهوری و ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کند.
 
این در حالی است که سال 2010 میلادی تا کنون خونین ترین سال حضور نظامیان ناتو در افغانستان بوده بطوری که طی 8 ماه گذشته 465 نظامی این پیمان در جنگ این کشور کشته شده اند.
