چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور آشنایی شهروندان تهرانی با آداب، فرهنگ و رسوم ماه مبارک رمضان در سایر کشورهای اسلامی توسط فرهنگسرای ملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دو بخش ملل مسلمان و بخش ایرانی برگزار می شود.



برگزاری برنامه های فرهنگی مانند نشست و گردهمایی با موضوع فرهنگ رمضان در میان مسلمانان، شب شعر و ادب کشورها، برگزاری سفره های اطعام و افطاری ملل مختلف با هدف آشنایی با فرهنگ و غذاهای اسلامی و برنامه های مختلف هنری همچون کنسرت موسیقی و نمایشگاه هنرهای تجسمی از جمله بخش های این جشنواره است.



در بخش جنبی جشنواره نیز بازارچه رمضانی ملل با هدف عرضه انواع غذاها و میان وعده های جوامع و کشورهای اسلامی به همراه کارگاه نمایش طبخ غذای ملل بر پا خواهد بود.



چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین با همکاری مراکز، نهادها و سازمانهای مختلف همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگیها و سفارت خانه های کشورهای مختلف از 14 تا 19 شهریور در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.