به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور آشنایی شهروندان تهرانی با آداب، فرهنگ و رسوم ماه مبارک رمضان در سایر کشورهای اسلامی توسط فرهنگسرای ملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دو بخش ملل مسلمان و بخش ایرانی برگزار می شود.
برگزاری برنامه های فرهنگی مانند نشست و گردهمایی با موضوع فرهنگ رمضان در میان مسلمانان، شب شعر و ادب کشورها، برگزاری سفره های اطعام و افطاری ملل مختلف با هدف آشنایی با فرهنگ و غذاهای اسلامی و برنامه های مختلف هنری همچون کنسرت موسیقی و نمایشگاه هنرهای تجسمی از جمله بخش های این جشنواره است.
در بخش جنبی جشنواره نیز بازارچه رمضانی ملل با هدف عرضه انواع غذاها و میان وعده های جوامع و کشورهای اسلامی به همراه کارگاه نمایش طبخ غذای ملل بر پا خواهد بود.
چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین با همکاری مراکز، نهادها و سازمانهای مختلف همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگیها و سفارت خانه های کشورهای مختلف از 14 تا 19 شهریور در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.
با هدف معرفی فرهنگ رمضان/
چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین در تهران برگزار می شود
چهارمین دوره جشنواره بین المللی رحمت للعالمین با هدف معرفی فرهنگ رمضان مسلمانان جهان هفته آخر ماه مبارک رمضان در تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور آشنایی شهروندان تهرانی با آداب، فرهنگ و رسوم ماه مبارک رمضان در سایر کشورهای اسلامی توسط فرهنگسرای ملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دو بخش ملل مسلمان و بخش ایرانی برگزار می شود.
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