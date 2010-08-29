۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

توسعه گلخانه‌ها در استان مرکزی اشتغال را افزایش می دهد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: توسعه گلخانه ها در شهرهای استان مرکزی به خصوص شهرستانهای محروم، اشتغال را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی افزود: در شهرستانهای تفرش، آشتیان و کمیجان ایجاد گلخانه ها با توجه به اشتغالزایی که ایجاد می کنند در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر حل مشکلات برق، گاز و آب گلخانه ها اظهارداشت: در10 مکان شهرهای خمین، محلات، ساوه، اراک، کمیجان، آشتیان، زرندیه و تفرش گلخانه پیش بینی شده است.

شعبانی فرد از احداث مجتمع های دامداری داود آباد خبر داد و  تصریح کرد: با توجه به مهاجرپذیربودن داود آباد و یکسان بودن محل زندگی دامها با انسان احداث این مجتمع های دامداری در خارج از محل سکونت مردم داود آباد ضروری است.

در این جلسه پیشنهاد فروش املاک مازاد سازمان جهاد کشاورزی در سفرسوم رئیس جمهور به استان مرکزی به تصویب رسید.
 

