به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مشکلات فرسایشی تیم هندبال شهرداری زرند و صحبتهای متناقض مسئولان این تیم، ادامه فعالیت این تیم مردمی و پر افتخار کرمان در پرده ابهام فرو رفته است و کم کم خبرهایی نیز از انحلال این تیم به گوش می رسد.

تیمی که روزگاری جز مدعیان آسیا بود این روزها بیشتر به یک کشتی در حال غرق شبیه است و نکته غم انگیز اینکه در این میان کسی نگران داشته های هندبال استان نیست!

تیمی که در سالهای نه چندان دور افتخار ایران و استان بود این روزها چون توپی در زمین مسئولین تصمیم گیرنده به این سو و آن سو پاس کاری می شود و کسی به فکر عاقبت این تیم نیست.

آنچه این روزها عیان است اینکه مباحثی بین مسئولین چهارگانه ای که ابتدای فصل قول حمایت از تیم را دادند، بر سر بودجه 280 میلیونی تومانی وجود دارد.

لزوم توجه بیشتر به هیئت هندبال کرمان

هئیت هندبال استان کرمان از جمله هئیتهایی است که توسط یکی از مسئولین استان هدایت می شود و از آنجایی که بار مسئولیتهای شغلی به این افراد اجازه وقت گذاشتن روی کارهای حاشیه ای را نمی دهد شاید بهتر بود هیئت هندبال با دو تیم در لیگ برتر آقایان و چند تیم بانوان و جوانان که از جمله هیئتهای سابقه دار و عنوان دار استان است به دست کسی که وقت کافی برای کار داشته باشد، سپرده می شد.

تیم هیئت هندبال کرمان سال گذشته در شرایطی به شهرداری زرند سپرده شد که هیچ اسپانسری برای حمایت از این تیم وجود نداشت و البته این مشکل در تمام تیمهای استان وجود دارد که برغم داشتن قابلیت و پتانسیل زیاد برای ورزش حرفه ای در استان هیچ حامی مالی وجود ندارند در حالیکه استان کرمان از جمله استانهای صنعتی و معدنی کشور است و به راحتی می تواند این تیمها را در قالب اسپانسرهایی هدایت کرد آن هم تنها با استفاده از بودجه یک درصد قانونی یکی دو کارخانه یا سازمان که در سطح استان فعالیت می کنند اما متاسفانه نگاه حمایت از ورزش وجود ندارد.

شرایط فعلی تیم را منحل می کند

محسن اخگر سرمربی تیم که طی سالها کار با شهرداری را ادامه داده و این تیم را به جام باشگاه های آسیا نیز برده است درباره وضعیت فعلی این تیم نگران است.

وی که به گفته خودش دیگر حاضر به کار کردن در کنار این تیم نیست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم شهرداری را با کمکهای زیادی که بعضا حتی از جیب خودمان بود در لیگ نگه داشتیم روزهای سختی را امسال در لیگ برتر سپری کردیم اما هیچ کس الان به فکر تیم و مشکلاتش نیست.

80 درصد قرارداد بازیکنان پرداخت نشده است

وی افزود: بازیکنان 80 درصد قراردادشان را دریافت نکردند این در حالیست که اغلب این بچه ها بومی هستند و شعار اغلب مسئولین برای پول ندادن به تیمها غیر بومی بودن بازیکنان است حال این تیم بومی است چرا کسی به فکرش نیست؟

اخگر ادامه داد: نه شهرداری نه هئیت هندبال و نه تربیت بدنی هیچ کدام به فکر تیم نیستند در شهریورماه تیم باید برای حضور در لیگ برتر جدید اعلام آمادگی کند اما چون هیچ کس پشت این تیم نیست تکلیف تیم مشخص نیست و به احتمال زیاد منحل خواهد شد!

این درحالیست که در جلسه اعلام وضعیت تیمهای لیگ برتری در فدراسیون هندبال هیچ کس به نمایندگی از شهرداری حضور نداشت.

کسی جوابگوی مشکلات نیست

نکته بعدی درباره این تیم کنار کشیدن مسئولینی است که ابتدای فصل گذشته با دلسوزی برای از دست ندادن تیم شهرداری مسئولیت حمایت مالی تیم را برعهده گرفتند اما اکنون کسی جوابگو نیست.

شهردار زرند به عنوان اصلی ترین کسی که در حوزه حمایت تیم از وی نام برده می شود مدعی شده است آنچه در قالب تیم هندبال کرمان باید انجام می داد، انجام داده است و هیچ حساب و کتابی با این تیم ندارد.

علی شفیعی نیز به خبرنگار مهر گفت: من باید 50 میلیون تومان کمک می کردم که تعهدم را انجام دادم در حال حاضر هم حاضر به ادامه کار با این تیم نیستم و از جدایی هندبال از شهرداری زرند استقبال می کنم.

از سوی دیگر رئیس هیئت هندبال همچنان به دنبال اعتباری در سطح استان برای پرداختهای معوقه تیم است.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان نیز که به عنوان حامی اصلی ورزش از وی نام برده می شود بیشتر از دیگران کاری نتوانسته انجام دهد و درباره حل مشکلات تیم بیشتر از جمله "به زودی این مشکل هم حل می شود" استفاده می کند، چندی پیش در جلسه ای که وی با رئیس هیئت هندبال داشت، قرار شد هرچه سریعتر بدهی های پیشین این تیم از هئیت هندبال که چیزی حدود 130میلیون تومان بود پرداخت شود اما پس از گذشت چند ماه این پرداخت همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد و مزید بر 280 میلون امسال شده است.

مردم کرمان خواستار حفظ هندبال در لیگ برتر هستند

بازیکنان تیم هندبال شهرداری برخلاف بازیکنان مس کرمان اغلب قراردادهای سطح پایینی دارند و با توجه به جوانی بازیکنان و احتمال بی انگیزگی و یا مهاجرت ورزشکاران، نیاز به توجه سریعتر به این موضوع احساس می شود چرا که در غیر این صورت با توجه به عدم تسویه حساب بازیکنان احتمال انحلال تیم وجود دارد.

آنچه که مشخص است مردم و ورزش دوستان کرمان خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات این تیم و حضور مقتدرانه تیم در مسابقات لیگ برتر هندبال کشور هستند.