۷ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۲

مزدآبادی "گنجینه آرتمیس" را در کیش کلید می زند

جواد مزدآبادی قصد دارد فیلم سینمایی"گنجینه آرتمیس" را در جزیره کیش کلید بزند.

مزدآبادی در این باره به مهر گفت: در حال نگارش فیلمنامه"گنجینه آرتمیس" هستم که نگارش نهایی آن تا یکماه دیگر به طول می انجامد. این فیلم پروژه سنگین و فاخری درباره خلیج فارس است که فیلمبرداری در جزیره کیش انجام می شود.

وی ادامه داد: سکانسهای از این فیلم قرار است در زیر آب فیلمبرداری شود و نیاز به ابزار ویژه ای دارد. امیدوارم اگر تداخلی با پروژه های پیشنهادی به وجود نیاید تا یکماه دیگر بتوانم فیلمبرداری "گنجینه آرتمیس" را آغاز کنم.

مزدآبادی فیلم سینمایی"ورود زنده ها ممنوع" با بازی مجید صالحی وعلی صادقی را در آخرین مراحل فنی دارد. همچنین تله فیلم "سلام نابغه" به کارگردانی وی عید فطر از تلویزیون پخش می شود.

