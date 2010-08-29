نماینده ممسنی وزیر نفت را به مجلس فراخواند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه مجلس با اعلام وصول این نامه گفت: سئوال عبدالرضا مرادی، نماینده ممسنی از وزیر نفت در خصوص تسریع در تکمیل و اجرای خط لوله اتیلن غرب و مجتمعهای پتروشیمی منشعب از آن است.
در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس سئوال نماینده ممسنی از وزیر نفت از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه مجلس با اعلام وصول این نامه گفت: سئوال عبدالرضا مرادی، نماینده ممسنی از وزیر نفت در خصوص تسریع در تکمیل و اجرای خط لوله اتیلن غرب و مجتمعهای پتروشیمی منشعب از آن است.
کد مطلب 1142621
نظر شما