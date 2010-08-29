189 روزه خوار در شیراز به دادگاه اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد رحمانیان در بیست و دومین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری فارس از تذکر لسانی به بیش از 790 نفر توسط اعضای هسته های ستاد مردمی پیشگیری خبر داد و افزود: در نیمه اول ماه مبارک رمضان 18 واحد صنفی به دلیل حفظ حرمت فضای معنوی جامعه در ماه مبارک رمضان مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

رئیس ستاد مردمی حفاظت اجتماعی فارس مزین شدن فضایی شهری و روستایی استان به احادیث و پیام های ماه رمضان را از تلاش های سازمان فرهنگی شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند و گفت: تهیه و ارائه ادعیه های ماه رمضان توسط برخی صنوف و پایگاه های مقاومت مورد استقبال عموم واقع شده است.

رحمانیان در ادامه از اجرای مانور تذکر لسانی در سطح شهر شیراز با همکاری یک هزار و 500 نفر از اعضای هسته های مردمی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی فارس خبرد داد و افزود: این مانور با هدف تقویت فضای معنوی ماه رمضان با تذکر به افراد روزه خوار در ملاعام انجام خواهد شد.

معاون دادستان شیراز همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده صنوف مروج روزه خواری مراتب را از طریق تلفن 110 به نیروی انتظامی و یا گشتهای ویژه ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی اطلاع دهند.

همچنین رئیس کل دادگستری استان فارس با گرامیداشت یاد وخاطره شهدا دولت به خصوص شهیدان رجایی و باهنر از تلاشها و زحمات استاندار ومدیران اجرایی فارس تقدیر کرد.

احمد سیاوش پور هفته دولت را فرصتی مغتنم در راستای تحکیم و گسترش ارتباط دو سویه و تعامل بیش از پیش در خدمت رسانی بهتر دستگاه قضایی و اجرایی فارس ارزیابی کرد و افزود: تعامل ضابطه مند دستگاه قضایی و اجرایی استان متضمن دستیابی به اهداف والای عدالت گستری دستگاه قضایی و عدالت محوری دولت جمهوری اسلامی است و این شیوه و روش حسنه در همه مقاطع زمانی وجود خواهد داشت.

وی در ادامه ضمن تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی فارس در اجرای طرح ویژه معاونت پیشگیری در خصوص حفظ کرامت ماه مبارک رمضان اجرای خوب و مناسب این طرح را نمونه بارز تعامل دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی دانست.