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۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

یک مقام عراقی خبر داد:

طرح امنیتی ویژه سالروز شهادت امام علی (ع) / مشارکت 24 هزار نیروی امنیتی

طرح امنیتی ویژه سالروز شهادت امام علی (ع) / مشارکت 24 هزار نیروی امنیتی

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری نجف اشرف از طرح امنیتی ویژه در آستانه سالروز شهادت امام علی (ع) و مشارکت 24 هزار نیروی امنیتی در این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "لؤی الیاسری" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : شورای استانداری نجف اشرف  و سرویس های امنیتی و خدماتی طرح ویژه ای را برای برپایی هر چه بهتر مراسم سالروز شهادت امام علی(ع) آماده کرده اند و 24 هزار نیروی امنیتی در اجرای این طرح مشارکت دارند.

وی در ادامه گفت : به موجب این طرح علاوه بر استفاده از سگهای پلیسی در نقاط مختلف نجف دستگاه های بمب یاب نیز به کار گرفته خواهد شد.

الیاسری همچنین از شهروندان عراقی خواست که برای حفظ امنیت زائران در سالروز شهادت امام علی (ع) با نیروهای امنیتی همکاری کنند و هر گونه حالت مشکوک را به آنها اطلاع دهند.

بیست و یکم ماه رمضان برابر با سالروز شهادت حضرت علی (ع) اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت است.

کد مطلب 1142630

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