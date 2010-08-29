پارامونت جیم فیلد اسمیت را برای کارگردانی " مدرسه وحشت" برگزید

به گزارش مهر از امپایر آنلاین ، این پروژه را براساس فیلمنامه ای نوشته جورج کی برای تولید برگزیده است. جورج کی و جیم فیلد اسمیت سابقه همکاری با یکدیگر را از سال های دور دارند.این دو با همکاری یکدیگر چندین فیلم کوتاه ساخته اند.



یکی از مدیران پارامونت حال و هوای این فیلم را ترکیبی از طنز " تنها در خانه" و فانتزی " هری پاتر" دانسته است.بر اساس فیلمنامه والدین یک پسرک پر شر و شور در حالی که عازم سفر هستند او را در یک مدرسه جن زده جا می گذارند و او با بهره گیری از هوش و ذکاوت خود از خطراتی جدی جان سالم به در می برد.



جیم فیلد اسمیت به زودی فیلمبرداری فیلمی کمدی با عنوان " کره" با نقش آفرینی جنیفر گارنرو هیو جکمن را به پایان می رساند و پارامونت نیز فیلمبرداری " مدرسه وحشت" را برای اوائل سال 2011 برنامه ریزی کرده است.