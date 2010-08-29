اشتغالزایی مهمترین اولویت و نیاز فعلی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجید قدیری حیدری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: راهکار اشتغالزایی در این استان و رفع بیکاری به عنوان مهمترین معضل منطقه در جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به آثار سرمایه گذاری در اشتغالزایی و تولید ثروت افزود: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی نظیر صنعت، معدن، تولید، کشاورزی و ... بی شک به ایجاد اشتغال پایدار در استان منتج خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل اضافه کرد: همان اراده عظیم ملی که در دوران هشت سال دفاع مقدس توانست برای کشور عزت و سربلندی رقم بزند، امروز باید در زمینه اشتغالزایی وارد عمل شود تا شاهد برکات آن در جامعه باشیم.

وی همچنین بانکهای عامل را به همکاری مستمر و دقت در حمایت از سرمایه گذاریها فرا خواند و تصریح کرد: با عنایت به تکلیفی که شورای عالی اشتغال کشور برعهده دستگاه های دخیل و سیستم بانکی محول کرده، باید به نحو مطلوب و با همت مضاعف مدیران و کارکنان دستگاه ها در استان به نتیجه برسد.

قدیری حیدری ابراز داشت: برای تسریع در این امور مقرر شده که دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به طور هفتگی گزارش عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات کارآفرینی را اخذ و بررسی نماید.

وی تصریح کرد: در این مرحله کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان طرحهای اقتصادی را که در وهله اول بانک عامل بررسی و دارای توجیه اقتصادی کافی تشخیص داده شده ان، بررسی و تصویب خواهد کرد.

این مسئول در پایان از راه اندازی کمیته ویژه برای بررسی طرحها و واحدهای راکد وغیر فعال استان خبر داد و خاطر نشان کرد: با تشکیل جلسات مستمر و کارشناسی تلاش می کنیم، تا پایان امسال 35 هزار فرصت شغلی تکلیف شده در سطح استان ایجاد شود.