  1. استانها
  2. اردبیل
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

قدیری حیدری عنوان کرد:

اشتغالزایی مهمترین اولویت و نیاز فعلی اردبیل است

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل اشتغالزایی و مقابله با بیکاری را مهمترین اولویت و نیاز فعلی این استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجید قدیری حیدری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: راهکار اشتغالزایی در این استان و رفع بیکاری به عنوان مهمترین معضل منطقه در جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به آثار سرمایه گذاری در اشتغالزایی و تولید ثروت افزود: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی نظیر صنعت، معدن، تولید، کشاورزی و ... بی شک به ایجاد اشتغال پایدار در استان منتج خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل اضافه کرد: همان اراده عظیم ملی که در دوران هشت سال دفاع مقدس توانست برای کشور عزت و سربلندی رقم بزند، امروز باید در زمینه اشتغالزایی وارد عمل شود تا شاهد برکات آن در جامعه باشیم.

وی همچنین بانکهای عامل را به همکاری مستمر و دقت در حمایت از سرمایه گذاریها فرا خواند و تصریح کرد: با عنایت به تکلیفی که شورای عالی اشتغال کشور برعهده دستگاه های دخیل و سیستم بانکی محول کرده، باید به نحو مطلوب و با همت مضاعف مدیران و کارکنان دستگاه ها در استان به نتیجه برسد.

قدیری حیدری ابراز داشت: برای تسریع در این امور مقرر شده که دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به طور هفتگی گزارش عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات کارآفرینی را اخذ و بررسی نماید.

وی تصریح کرد: در این مرحله کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان طرحهای اقتصادی را که در وهله اول بانک عامل بررسی و دارای توجیه اقتصادی کافی تشخیص داده شده ان، بررسی و تصویب خواهد کرد.

این مسئول در پایان از راه اندازی کمیته ویژه برای بررسی طرحها و واحدهای راکد وغیر فعال  استان خبر داد و خاطر نشان کرد: با تشکیل جلسات مستمر و کارشناسی تلاش می کنیم، تا پایان امسال 35 هزار فرصت شغلی تکلیف شده در سطح استان ایجاد شود. 

کد مطلب 1142639

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها