بهره برداری از هفت پروژه برق در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر امور برق شهرستان بیرجند ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه روشنایی بلوار مسافر بیرجند، گفت: این تعدا پروژه با اعتباری حدود 150میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی به بهره برداری رسیده است.

مهدی برزگر پروژه روشنایی بلوار مسافر بیرجند با حجم هزار و 22 متر و با اعتباری بالغ بر 524 میلیارد و 379 میلیون و 109 هزار ریال اجرا شده است.

وی احداث شبکه و نصب پست بیرجند با حجم 415 متر را از پروژه های این شرکت برشمرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 199 میلیارد و 858 میلیون و 28 هزار ریال به بهره برداری رسیده است.

برزگر همچنین احداث شبکه و نصب پست جهت رفع ولتاژ خیابان بوفه بیرجند با 103 متر حجم و اعتباری بالغ بر 146 میلیارد و 456 میلیون ریال را از جمله پروژه های هفته دولت در بیرجند برشمرد.

مدیر امور برق شهرستان بیرجند به احداث شبکه فشار متوسط و نصب پست جهت افت ولتاژ با حج یک دستگاه اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتبار 153 میلیارد و 476 میلیون و 529 هزار ریال افتتاح شده است.

برزگر تامین روشنایی بلوار کارگران با حجم 572 متر و اعتبار 280 میلیارد و 149 میلیون ریال، تامین برق موقت 46 هکتاری دهلکوه با حجم چهاز هزار و 625 متر و با اعتبار 996 میلیارد و 436 میلیون ریال و احداث شبکه و نصب پست جهت رفع افت ولتاژ خیابان میرداماد با اعتبار 192 میلیارد و 401 میلیون ریال را از دیگر پروژه های هفته دولت در بیرجند ذکر کرد.