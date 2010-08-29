  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

بهره برداری از هفت پروژه برق در بیرجند

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی در ششمین روز از هفته دولت با حضور مسئولین اجرایی خراسان جنوبی هفت پروژه برق در بیرجند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر امور برق شهرستان بیرجند ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه روشنایی بلوار مسافر بیرجند، گفت: این تعدا پروژه با اعتباری حدود 150میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی به بهره برداری رسیده است.

مهدی برزگر پروژه روشنایی بلوار مسافر بیرجند با حجم  هزار و 22 متر و با اعتباری بالغ بر 524 میلیارد و 379 میلیون و 109 هزار ریال اجرا شده است.

وی احداث شبکه و نصب پست بیرجند با حجم 415 متر را از پروژه های این شرکت برشمرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 199 میلیارد و 858 میلیون و 28 هزار ریال به بهره برداری رسیده است.

برزگر همچنین احداث شبکه و نصب پست جهت رفع ولتاژ خیابان بوفه بیرجند با 103 متر حجم و اعتباری بالغ بر 146 میلیارد و 456 میلیون ریال را از جمله پروژه های هفته دولت در بیرجند برشمرد.

مدیر امور برق شهرستان بیرجند به احداث شبکه فشار متوسط و نصب پست جهت افت ولتاژ با حج یک دستگاه اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتبار 153 میلیارد و 476 میلیون و 529 هزار ریال افتتاح شده است.

برزگر تامین روشنایی بلوار کارگران با حجم 572 متر و اعتبار 280 میلیارد و 149 میلیون ریال، تامین برق موقت 46 هکتاری دهلکوه با حجم چهاز هزار و 625 متر و با اعتبار 996 میلیارد و 436 میلیون ریال و احداث شبکه و نصب پست جهت رفع افت ولتاژ خیابان میرداماد با اعتبار 192 میلیارد و 401 میلیون ریال را از دیگر پروژه های هفته دولت در بیرجند ذکر کرد.

کد مطلب 1142640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها