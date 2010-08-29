تفرقه مهمترین آفت در نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در نور، احمد ناطق نوری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان دولت در مجتمع پیامبر اعظم(ص) نور گفت:غیبت مهم ترین عامل تفرقه وجدایی در مردم وتفرقه نیز مهمترین آفت در نظام جمهوری اسلام است.

وی بر اتحاد ووحدت ملت ایران ومسئولین تاکید کرد وبا اشاره به فرمایشات امام راحل افزود: اتحاد، انسجام ووحدت رمز موفقیت نظام ونیز نفاق ، تفرقه وجدایی میان مسئولین مایه شکست است.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان باید گناه نکردن را تمرین کرد، تصریح کرد: نیازی نیست در شب های ماه مبارک رمضان دعای جوشن کبیر و 100 ذکر توبه بی عمل را انجام دهیم بلکه یک جمله از توبه با عمل مهمتر و موثرتر است.

ناطق نوری ماه مبارک رمضان را فرصتی بسیار مناسب برای رفع کدورت ها بیان کرد و از مسئولان خواست با تلاش فضای دوستی ومحبت را میان یکدیگر وجامعه فراهم کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی به شهیدان رجائی و باهنر اشاره کرد و گفت: بنده از نزدیک این دو بزرگوار را می شناختیم.

وی ادامه داد: این دو شهید دولت هرکدام ویژگی خاصی داشتند، تواضع از ویژگی های رجایی و نجابت از جمله ویژگی باهنر بود.

ناطق نوری همچنین به حوزه انتخابیه اش اشاره کرد واظهار داشت: شهر نور همگام با توسعه، امکاناتش فراهم نشده و متناسب با میزان رشد توسعه شهر نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به نیروگاه بوشهر و تهدیدهای آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: ایران اکنون هسته ایست و جزو کشورهای هسته ای پیشرفته در فعالیتهای صلح آمیز قرارگرفته است و تهدید وتحریم در عزم راسخ ملت ایران اثری ندارد.