طرح کتابت قرآن در هفت استان کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آخوند عبدالجبار میرابی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: طرح کتابت قرآن کریم با عنوان شمیم وحدت توسط کاتبان شیعه و سنی ازهفته گذشته آغاز شده و تاکنون 60 نفر از کاتبان حدود 80 صفحه از کلام الله مجید را کتابت کرده اند.

وی با بیان اینکه این اقدام به پیشنهاد دانشگاه مجمع تقریب بین المذاهب صورت گرفته است، تصریح کرد: کتابت کلام الله مجید تحت نظر ناظرین و هیئت اجرائی انجام می گیرد.

آخوند میرابی اظهار داشت: نسخه کتابت شده قرآن کریم به رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان منادی وحدت و بنیانگذار مجمع تقریب مذاهب هدیه خواهد شد.

وی وحدت را رمز پیروزی مقابل همه فتنه ها و کارشکنی ها عنوان داشت و گفت: در ابتدای انقلاب وحدت کلمه توسط امام راحل (ره) پایه ریزی شد و در عصر حاضر مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است.

آخوند میرابی از ماه رمضان به عنوان ماه برکت و نزول رحمت الهی نام برد و گفت: ارزش و منزلت این ماه در نزد همه مسلمین آشکار است و به همین منظور دشمنان ما امروز در کنار هم هستند و حمایتهای خود از اسرائیل را ادامه می دهند و این مسئله لزوم اتحاد میان مسلمانان را افزایش می دهد.

وی در پایان با بیان اینکه همه مسلمانان جهان باید روز قدس را زنده نگهدارند، خواستار حضور یکپارچه مسلمین اعم از شیعه و سنی در راهپیمائی روز جهانی قدس شد.