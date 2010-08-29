دلایل وزیر علوم برای انتصاب سه رئیس در سه فصل برای یک موسسه

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو ظهر امروز در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع خبرنگاران درباره علت انتصاب سومین فرد به عنوان رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی 9 ماه گذشته گفت: دکتر قربانی (رئیس قبلی موسسه) چند بار نامه نوشت و مشکلات رفت و آمد از تهران به محل زندگی خود در اصفهان را مطرح کرد. پس از مکاتبه سوم با درخواست کناره گیری وی از ریاست موسسه موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: البته سعی شد با تأمین محلی برای زندگی دکتر قربانی همراه با خانواده اش زمینه ای فراهم شود تا به طور کامل محل زندگی وی به تهران منتقل شود اما در نهایت مورد قبول واقع نشد و بالاخره استعفای دکتر قربانی پذیرفته شد.

به گزارش مهر، کامران دانشجو 9 دی ماه پس از انتصاب عزیزالله معماریانی به سمت رایزن فرهنگی ایران در مالزی محمد حسین سرورالدین را به سمت ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرده بود اسفند ماه مجددا حکم انتصاب دیگری را برای مسئولیت این موسسه صادر کرد و این حکم را به غلامرضا قربانی اعطا کرد.

به دنبال استعفای غلامرضا قربانی از سمت ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کامران دانشجو طی حکمی مسعود هادیان دهکردی را به سمت ریاست این موسسه منصوب کرد. هادیان سومین رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی چند ماه گذشته است.