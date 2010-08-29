نایب قهرمان المپیک سنگاپور مدال خود را به مردم غزه تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، کاروان اعزامی به اولین دوره مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور ظهر یکشنبه به کشور بازگشتند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل عدم مسابقه در فینال وزن 44 کیلوگرم تکواندو برابر حریفی از اسرائیل را به رسمیت نشناختن کشور اسرائیل دانست و گفت: من در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در فینال حاضر نشدم و از این بابت احساس غرور می کنم.

وی افزود: مدال خود را به مردم غزه که در شرایط سختی تحت محاصره هستند تقدیم می کنم.

سلیمانی با کسب مدال نقره و تهرانی مربی تیم ملی تکواندو بانوان از اسلامشهر در این مسابقات شرکت کردند که در برگشت با استقبال مسئولان و شهروندان اسلامشهری مواجه شدند.

در این رقابتها ایران با کسب دو طلا، دو نقره و یک مدال برنز در رده 26 جدول رده بندی مدال ها قرار گرفت.