شکارچی غیر مجاز خرس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی گفت: این متخلف بعد از شکار خرس قهوه ای برای پنهان کردن خرس، این حیوان را در چاله ای دفن کرد که با هوشیاری نیروهای حفاظت محیط زیست کشف و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.



رئیسی افزود: خرس قهوه ای از گونه های جانوری آذربایجان شرقی و موجودی همه چیز خوار است و قسمت اعظم انر‍‍ژی و مواد غذایی را از مواد گیاهی به دست می آورد.