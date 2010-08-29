شکارچی غیر مجاز خرس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی گفت: این متخلف بعد از شکار خرس قهوه ای برای پنهان کردن خرس، این حیوان را در چاله ای دفن کرد که با هوشیاری نیروهای حفاظت محیط زیست کشف و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
رئیسی افزود: خرس قهوه ای از گونه های جانوری آذربایجان شرقی و موجودی همه چیز خوار است و قسمت اعظم انرژی و مواد غذایی را از مواد گیاهی به دست می آورد.
مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز خرس قهوه ای خبر داد.
