  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

در آذربایجان شرقی/

شکارچی غیر مجاز خرس دستگیر شد

شکارچی غیر مجاز خرس دستگیر شد

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز خرس قهوه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی گفت: این متخلف بعد از شکار خرس قهوه ای برای پنهان کردن خرس، این حیوان را در چاله ای دفن کرد که با هوشیاری نیروهای حفاظت محیط زیست کشف و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

رئیسی افزود: خرس قهوه ای از گونه های جانوری آذربایجان شرقی و موجودی همه چیز خوار است و قسمت اعظم انر‍‍ژی و مواد غذایی را از مواد گیاهی به دست می آورد.

کد مطلب 1142655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها