روحیه خدمتگزاری نهادینه شود / بودجه نظامی آمریکا ؛ 8 برابر کل بودجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت هفته دولت در همایش بسیج کارمندان که بعد از ظهر امروز یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر نهادینه شدن روحیه خدمتگزاری در سازمانهای اداری کشور تصریح کرد : باید برنامه ریزی دقیقی برای نهادینه کردن این روحیه انجام شود یعنی اینکه همه باور داشته باشیم که خادم و نوکر مردم هستیم و باید در ساعات مختلف به حل مشکل ، اصلاح و پیشبرد امور مردم بپردازیم .

رئیس‌جمهور روحیه بسیجی را موجب تسریع درعرصه خدمتگزاری دانست و گفت: با حاکمیت روحیه بسیجی، خدمتگزاری و آرمان خواهی در دستگاه های اجرایی کشور می توان در عرصه خدمت رسانی تسریع ایجاد کرد.

وی خدمت رسانی با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان را مورد تاکید قرار داد وگفت: در دوره ای از تاریخ انقلاب اسلامی، در سازمان های حکومتی ، تشریفات و اشرافیت گسترش یافت و عده ای خود را مالک و برتر از مردم دانستند که این موضوع آسیب های بسیاری را به کشور وارد کرد اما امروز هزینه ها بسیار کاهش یافته است وباید روحیه احترام وحرمت به بیت المال در سیستم کشور نهادینه شود .

احمدی نژاد با بیان اینکه باید پایگاه بسیج درسازمان‌های اداری نقطه اتکاء مردم باشد، اظهار داشت : بسیج باید تجلی همه خوبی ها باشد و از وجود آن پاکی، مردمداری، خدمتگزاری، آرمانخواهی روحیه ضد اشرافیت و حمایت از محرومین تجلی یابد. بسیج باید تجلی نوخواهی، آرمانخواهی و بهتر شدن باشد .

وی افزود: باید از بین نیروهای بسیجی صدها و هزاران مدیر کارآمد وارد عرصه خدمت شوند تا خدمتگزاری با روحیه بسیجی ادامه یابد .

رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نحوه مدیریت جهانی خاطر نشان کرد: قدرت های فاسد صلاحیت مدیریت بر جهان را هم به لحاظ فکری و نظری و هم به لحاظ عملیاتی ندارند و همه مشکلات عالم از حاکمیت طاغوت ها و سلطه‌گران نشأت می‌گیرد.

وی مشکلات موجود در کشورهای عراق ، افغانستان و پاکستان را به واسطه حضور نیروهای بیگانه دانست و تصریح کرد: در حالی که آمریکایی ها در این کشورها روزانه چندین هزار بمب بر سر مردم می‌ریزند اما حاضر به کمک‌های انسانی نیستند.

احمدی نژاد اظهار داشت: مدیریتی که اکنون بر جهان حاکم است به جای ایجاد رفاه ، دوستی و انتقال تکنولوژی در دنیا تنها به فروش سلاح می پردازد. هنگامی که قصد داشتند در آمریکا 50 میلیارد دلار را به بیمه محرومین اختصاص دهند غوغا و تبلیغات بسیاری شد این درحالی است که امسال بودجه نظامی این کشور 860 میلیارد دلار یعنی 8 برابر کل بودجه ایران بود .

وی ریشه همه فجایع دنیا را به دلیل ضعف فعلی مدیریت جهان دانست وخاطر نشان کرد: نتیجه این مدیریت اشغالگری و کشتار انسان ها است و ملت‌ها به همراه ملت ایران با منطق و فرهنگ به این مدیریت پایان خواهند داد. سلطه‌گران قصد دارند به هر نحوی دنیا را اداره کنند اما به فضل الهی و به پشتوانه انقلاب عظیم ایران و حاکمیت ولایت در سرزمین الهی ایران، دوران آنها رو به پایان است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دوران شکوفایی انقلاب اسلامی آغاز شده است، تصریح کرد: کسانی که اکنون به مدیریت جهان می پردازند رو به زوال و نابودی هستند باید مدیریت جهان و مقررات حاکم بر آن عادلانه باشد و همه انسان‌ها در آن محترم و عزیز شمرده شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود شب‌های قدر را شب‌های تجدید بیعت و یادآوری و بازخوانی دانست و خاطر نشان کرد: در شب‌های قدر روح انسان پالایش شده و ارتباط با خداوند عمیق تر می شود و همه اینها به برکت وجود امیرالمومنین علی(ع) و امام عصر(عج) است.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت امام علی(ع) اظهار داشت: ماه رمضان ماه نزدیکی به امیرالمومنین علی(ع) و سلسله مراتب امامت است، اولین بسیجی عالم امیرالمومنین علی(ع) است زیرا همه وجود خود را که چیزی جز فداکاری ، آرمانخواهی ، خداپرستی و عدالت نیست در راه خدمتگزاری صادقانه به جامعه به کار گرفت.

وی گفت: فرهنگ بسیجی را امیرالمومنین علی (ع) با ویژگی‌هایی مانند ساختن انسان‌ها، فداکاری، صبر، خدمت به جامعه ، سازندگی جامعه ، اصلاحات بنیادین ، جهان بینی و اخلاق در جامعه پایه گذاری کرد .

رئیس جمهور فرهنگ بسیجی را مترادف با فرهنگ امامت و ولایت دانست و گفت : فرهنگ بسیجی به معنای خدمتگزاری بی منت و باور به تواضع و فروتنی است دراین فرهنگ انسان خود را به هیچ می انگارد و باور می کند که در برابرعظمت خداوند هیچ است.

وی افزود: فرهنگ بسیجی به معنی خدا خواهی، عشق به مردم و شریک شدن در غم ها و شادی‌های آحاد بشریت است و ائمه اطهار(ع) تجلی خداوند و مجرای جاری شدن رحمت ، برکت و فیض الهی هستند و همه زیبایی‌های عالم به واسطه وجود امام عصر(عج) و ائمه اطهار است .

احمدی نژاد با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است، خاطر نشان کرد : دروازه ورود به ضیافت الهی امام عصر(عج) است و سرنوشت آینده بشر در شب‌های قدر رقم می خورد . امام عصر(عج) به نیابت از خداوند سرنوشت انسان‌ها را در این شبها رقم می‌زند.

وی اظهار داشت : ملت ایران مفتخر به پیروی از اهل بیت(ع) و امیرالمومنین علی (ع) است و این بالاترین افتخار برای ملت ایران و بسیجیان است زیرا الگوی آنها در اندیشه و عمل علی (ع) است.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید قدر ماه رمضان و شبهای قدر را دانست زیرا اگر در این ایام عشق ناب امام عصر(عج) در وجود انسان افزون تر نشود و دریافت از ایشان بالاتر و عمیق تر نشود، آسیب و خسران دیده خواهیم بود.

وی درادامه فعالان سازمان‌های اداری دربخش دولتی را خادمان دلسوز مردم دانست وگفت: حجم خدماتی که امروز در دستگاهها و ادارات دولتی به مردم ارایه می‌شود کم نظیر است زیرا امروز خدمات ارائه شده در کشور به قدری گسترش یافته است که در همه بخش‌ها پیشرفت‌های چشمگیری مشاهده می شود .

در ابتدای این دیدار سردار میانجی، رئیس سازمان بسیج کارمندان با ارائه گزارشی اظهار داشت : کمک به ارتقاء کارآمدی و تحول اداری دستگاه ها ماموریتی است که امروز برای بسیج کارمندان در نظر گرفته شده است .

وی افزود: بسیج کارمندان باید با بسیج سایر اقشار ارتباط تنگاتنگی داشته باشد تا بتواند در همه عرصه ها نقش خود را به خوبی ایفا کند .

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