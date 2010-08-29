اولین شهرنامه گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این شهرنامه با کمک فرهنگ دوستان و هنرمندان منطقه در 14 جلد تهیه و تدوین شد و این اداره در زمینه تهیه این شهرنامه از سوی وزارت ارشاد تقدیر شده است.

وی از انتخاب اداره کل ارشاد استان گلستان به عنوان استان نمونه خبر داد و اظهار داشت: در مراسمی که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، لوح تقدیر به جهت تدوین اولین شهرنامه علمی، فرهنگی و ادبی استان گلستان در 14 مجلد به استان داده شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این اداره کل در زمینه ارتقاء جایگاه شورای فرهنگی عمومی استان و تقویت کارگروه های تخصصی، برگزاری همایش بین المللی تبیین اندیشه های مختومقلی فراغی و برگزاری همایش فخرالدین اسعد گرگانی تقدیر شد.

منتظری بیان داشت: ایجاد کتابخانه تخصصی مهدویت، اجرای طرح یک سبد گل محمدی (ترویج فعالیت فرهنگ انتظار)، دومین جشنواره تئاتر کشوری عاشورائیان، برگزاری جشنواره کشوری پویانمایی فرهنگ رضوی، برگزاری جشنواره تجسمی بین المللی فجر انقلاب اسلامی و نمایشگاه فرهنگ لباس در ادیان ابراهیمی از موارد ارزیابی شده در اجرای فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است.