تغییر عملکرد دولت صرفه جویی 65 درصدی انرژی را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میکائیل عظیمی ظهر یکشنبه در سمینار مدیریت مصرف بهینه انرژی در تبریز افزود: روزانه 43 میلیون متر مکعب گاز کشور به جای جمع آوری و مصرف بهینه همراه نفت سوزانده می شود.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مصرف انرژی خاطر نشان کرد: 65 درصد انرژی و ارزش افزوده انرژی را دولت می پردازد بنابراین انتظار می رود اولین نهادی که در بهینه سازی انرژی پیگام شود خود دولت باشد.

وی ادامه داد: پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی معادل تولید انرژی است اما واقعیت نشان از تولید محور بودن می دهد که پس از انقلاب انجام شده است.

این کارشناس انرژی با اشاره به میزان مصرف انرژی کشور که سه برابر کشورهای صنعتی و در حال توسعه است، اظهار کرد: راندمان گازی کشور در سال گذشته کمتر از 35 درصد بوده است.

وی در بررسی عدم موفقیت های اقتصادی را در سیاست های نادرست دانسته و گفت: علت برگزاری این سمینار و حضور ما در آن گواهی بر عدم موفقیت سیاست های اقتصادی است که علت آن را می توان در بی توجهی به منطق اقتصادی جستجو کرد.

عظیمی ادامه داد: بهینه سازی مصرف انرژی به معنای کاهش مصرف، کاهش قیمت و افزایش رفاه نیست.

وی با اشاره به راهکارهای اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی گفت:مصرف گاز در حوزه فنی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی باید اصلاح شود اما مسئله نهادی مهترین بخش بوده و به عنوان یک ارگان نظارتی باید بر تمامی نظارت داشته و بر عملکرد آنها رسیدگی کند.

آمار استانی مصرف انرژی جهاد کشاورزی موجود نیست

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این سیمنار با اشاره به وضعیت این سازمان در مصرف انرژی گفت: آمار استانی زیادی در دسترس نیست و وضعیت مصرف انرژی را در سطح کشور بررسی کرده و به استان نمی پردازم.

جلال گلچین با ارائه آمار تاریخ گذشته کشوری پیش از انقلاب تا سال 85 میزان مصرف انرژی را بررسی و اظهار کرد: نتایج مصرف انرژی در بخش کشاورزی بیانگر آن است که این حوزه کارایی لازم را نداشته است.

وی با بررسی عملکرد بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ذکر کرد: 23 درصد اشتغال، 31 درصد صادرات غیر نفتی، 14 درصد GDP و 94 درصد ضریب حود کفایی منابع غذایی در بخش کشاورزی را تامین می کند.

وی اولویت در هدفمند کردن مصرف انرژی در بخش کشاورزی را بهینه سازی مصرف سوخت، طرح های حمایتی جبرانی، ارتقای بهره وری دانست.

استفاده بی رویه از کولر گازی مصرف برق را بالا برده است

در ادامه سمینار احمد یزدی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر آذربایجان شرقی گفت: مصرف بی رویه کولر گازی با افزایش مصرف برق شده است.

وی با مقایسه سال 57 و سال 88 با یکدیگر گفت: با دوبرابر شدن جمعیت از آن سال تا کنون ظرفیت تامین نصب هشت برابر شده است.

یزدی ساعات پیک را در سال 85 و سال جاری مقایسه کرد و اظهار کرد: در سال 85 ساعات پیک نیم ساعت پیش از غروب آفتاب و پس از غروب آفتاب بود که این زمان در سال جاری به علت بالا رفتن دمای هوا به پیک بعد از ظهر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مصرف پیک استان 41 هزار مگاوات و میزان مصرف در پائین ترین میزان ممکن را 28 مگاوات اعلام کرد و گفت: مشترکین اداری باید نماینده مدیریت انرژی و رابط مشترکین داشته باشند که جدیدترین دست آوردها را بدست آورده و در شرکت خود اجرایی کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر آذربایجان شرقی ادامه داد: از جمله اقداماتی که مشترکین اداری در مصرف بهینه انرژی و کاهش مصرف می توانند انجام دهند مدیریت بار انرژی و شیفت دادن مصرف از یک بازده زمانی به بازده دیگر، مدیریت مصرف، کاهش مصرف و پیدا کردن گلوگاه های پر مصرف و تغییر عملکرد آن ها است.

ایران مقام دوم مصرف انرژی دنیا

علی اکبر برقی سمینار مدیریت مصرف بهینه انرژی تبریز نیز گفت: مصرف انرژی ایران مقام دوم را دارا بوده و شدت مصرف انرژی پنج برابر مصرف جهانی است.

وی ادامه داد: تامین مصرف انرژی، ابلاغ برنامه های بهینه مصرف و تولید بستگی به مصرف انرژی با رعایت موقعیت اقلیمی دارد.

برقی با ابراز تاسف خاطر نشان کرد: با وجود تاکید های عرفی و دینی مبنی بر مصرف بهینه و پرهیز از اسراف ایران رکورد دار مصرفگرایی بوده و شدت مصرف انرژی به صورت اعجاب انگیزی بالاست به طوریکه شاخص ایران هفت برابر شاخص های جهانی است.

وی تاکید کرد: توسعه پایدار با استفاده از مصرف درست انرژی و منابع موجود، بینش بلند مدت و برنامه های واقع بینانه اتفاق می افتد.