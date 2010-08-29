ضعف ولتاژ برق در غرب مازندران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، نورالله دهبندی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات برق شهرستان افزود: برای اجرای این طرح 20 میلیارد ریال هزینه شد و با اجرا آن علاوه بر کاهش تلفات انرژی به میزان 9 میلیون کیلو وات ساعت، ضعف ولتاژ سه هزار مشترک در بخش مرکزی و خرم آباد تنکابن برطرف شد.
وی اظهار داشت: در راستای این طرح 71 دستگاه ترانسفورماتور نصب، 24 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت و 40 کیلمتر شبکه فشار ضعیف اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح کاهش تلفات برق در امورهای تنکابن، نوشهر و چالوس، عباس آباد با هدف صرفه جویی در مصرف برق، کاهش پیک، تامین برق مطمئن، ایجاد شبکه های پایدار و بهبود کیفیت اجرا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: با توجه به فرسودگی بالای شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلوولت در غرب مازندران بویژه شهرستان تنکابن، با اجرای طرح کاهش تلفات، افزایش پایداری شبکه، رضایتمندی مشترکان کسب شده است.
شرکت توزیع برق غرب مازندران در نوشهر واقع است.
