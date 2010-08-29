توان مدیریتی بانوان در سازمانهای دولتی کردستان مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی بعد از ظهر یکشنبه و در جلسه دیدار با مشاورین امور بانوان دستگاه های دولتی استان کردستان، اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه از توان و پتانسیل های استان، از توان مدیریتی بانوان در ادارات و سازمانهای دولتی کردستان استفاده می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نیمی از جمعیت استان کردستان را بانوان تشکیل می دهند که با توجه به وجود افراد توانمند و با سابقه بسیار خوب کاری، تلاش خواهیم کرد که نقش این قشر از جامعه را در مدیریت های کلان استانی در تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی افزایش دهیم.

استاندار کردستان بیان داشت: من به عنوان استاندار کردستان به این موضوع اعتقاد راسخ داشته و تلاش خواهم کرد که میزان حضور و نقش بانوان در عرصه های مدیریتی استان افزایش یابد و بانوان نیز باید سعی کنند که با توان مدیریتی و کاری خود در راستای اجرایی کردن هر چه بهتر این سیاست کاری ما را کمک کنند.

شهبازی خواستار فرهنگ سازی هر چه بهتر برای ترویج این مهم در سطح استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان استان و به ویژه رسانه های جمعی با دنبال کردن این نوع سیاست کاری زمینه را برای ورود بانوان در تمامی عرصه های مدیریتی به ویژه دستگاه های که با وضعیت کاری بانوان سازگار ترند، را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حضور هر چه بیشتر تشکل ها و سازمانهای غیردولتی در راستای مقابله از آسیبها و معضلات اجتماعی در سطح استان کردستان، گفت: باید از پتانسیل تشکل های دولتی در سطح استان در راستای رسیدگی به معضلات اجتماعی بیش از گذشته استفاده کرد چرا که حضور تنها دستگاه ها و سازمانهای دولتی در این عرصه چاره ساز نخواهد بود.

استاندار کردستان در پایان با اشاره به لزوم برگزاری جلسات مستمر این چنین با نمایندگان و مشاوران امور بانوان دستگاه ها و سازمانهای دولتی استان، یادآور شد: برگزاری این جلسات به صورت دو ماه یک بار می تواند در راستای رسیدگی بیشتر به معضلات و نیازهای بانوان شاغل و غیرشاغل در استان کردستان موثر و مفید باشد.

در ابتدای این جلسه تعدادی از مشاوران امور بانوان دستگاه ها و سازمانهای دولتی استان کردستان طی سخنانی به بیان مشکلات و معضلات پیرامون این قشر پرداختند.