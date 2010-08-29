  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

حاتم :

نسخه به‌روز شده استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌شود

نسخه به‌روز شده استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌شود

معاون برنامه ریزی ، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن گفت : نسخه به روز شده و جدید استراتژی توسعه صنعتی شامل موضوعات اصل 44 و بحث هدفمندی یارانه‌ها آماده شده و در مراحل رایزنی با تشکلهای صنعتی و معدنی و شورای راهبردی وزارتخانه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاتم  امروز در نشستی مطبوعاتی به مناسبت هفته دولت افزود: بنابر قانون تمرکز امور صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن موظف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی شد واین سند در اواخر دولت هشتم تهیه شد.

حاتم افزود: براساس قانون برنامه چهارم مجددا این وزارتخانه مکلف شد که با بازبینی و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتی با استفاده از سند استراتژی توسعه صنعتی  آن رابراساس سند چشم اندازاعلام کند.

وی وزارت صنایع و معادن را از معدود دستگاههای دارای سند استراتژی دانست و تاکید کرد : بدیهی است تنها اسناد بالادستی که حاوی سیاستهای کلان هستند تغییر نمی کنند اما با ورود بحثهایی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه ها باید ویرایشی جدید از این سند صورت می گرفت.

حاتم ادامه داد : بنابرلایحه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم باید سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود و وزارت صنایع و معادن نیز آماده است تا نسخه به روز شده این سند را طی این مدت ارائه کند.

وی درادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی را رضایت بخش ندانست و افزود: این سهم هنوز محقق نشده است و این به دلیل پایین آمدن حجم تسهیلات و به دنبال آن پایین آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است.

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به تشکیل ستاد تامین نقدینگی در وزارت صنایع و معادن، افزود : ما علاوه بر رایزنی ها و تشکیل جلسات با  کمیسیون صنایع و معادن و بانک مرکزی ، با تشکیل ستاد تامین نقدینگی به دنبال تنوع بخشی به منابع مالی و راههای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالی و پولی هستیم.

وی خاطر نشان کرد : در حال بررسی راهکارهای مختلف با حضور کارشناسان بخش هستیم تا از بازارهای سرمایه و بازارهای مختلفی که از طریق فروش اوراق مشارکت ، مسکوک و ایجاد فانتهایی که به صورت مشترک تامین مالی پروژه را بر عهده می گیرند، در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی  استفاده کنیم.

کد مطلب 1142690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها