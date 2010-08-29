به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاتم امروز در نشستی مطبوعاتی به مناسبت هفته دولت افزود: بنابر قانون تمرکز امور صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن موظف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی شد واین سند در اواخر دولت هشتم تهیه شد.

حاتم افزود: براساس قانون برنامه چهارم مجددا این وزارتخانه مکلف شد که با بازبینی و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتی با استفاده از سند استراتژی توسعه صنعتی آن رابراساس سند چشم اندازاعلام کند.

وی وزارت صنایع و معادن را از معدود دستگاههای دارای سند استراتژی دانست و تاکید کرد : بدیهی است تنها اسناد بالادستی که حاوی سیاستهای کلان هستند تغییر نمی کنند اما با ورود بحثهایی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه ها باید ویرایشی جدید از این سند صورت می گرفت.

حاتم ادامه داد : بنابرلایحه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم باید سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود و وزارت صنایع و معادن نیز آماده است تا نسخه به روز شده این سند را طی این مدت ارائه کند.

وی درادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی را رضایت بخش ندانست و افزود: این سهم هنوز محقق نشده است و این به دلیل پایین آمدن حجم تسهیلات و به دنبال آن پایین آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است.

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به تشکیل ستاد تامین نقدینگی در وزارت صنایع و معادن، افزود : ما علاوه بر رایزنی ها و تشکیل جلسات با کمیسیون صنایع و معادن و بانک مرکزی ، با تشکیل ستاد تامین نقدینگی به دنبال تنوع بخشی به منابع مالی و راههای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالی و پولی هستیم.

وی خاطر نشان کرد : در حال بررسی راهکارهای مختلف با حضور کارشناسان بخش هستیم تا از بازارهای سرمایه و بازارهای مختلفی که از طریق فروش اوراق مشارکت ، مسکوک و ایجاد فانتهایی که به صورت مشترک تامین مالی پروژه را بر عهده می گیرند، در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی استفاده کنیم.