بازیکن باید تشنه بازی در تیم ملی باشد/ نتایج ما بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه شروع دوباره تمرینات این تیم برای دیدارهای دوستانه با چین و کره جنوبی در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی شرکت کرد.

همیشه موافقان و مخالفانی وجود دارد

قطبی در ابتدای این نشست که در ساعت 15 در آکادمی فوتبال کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: زمانی که فهرست تیم ملی اعلام می‌شود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. هر بازیکنی که به اردو دعوت می‌شود و هر بازیکنی که جایی در فهرست تیم ملی ندارد مخالفان و موافقانی دارد و دیدگاه‌های و نقطه نظرات آنها بحث‌های تازه را به وجود می‌آورد.

فضا مثبت است

وی با تاکید بر اینکه فضای خوب و مثبت را در تیم ملی به وجود آورده است افزود: وظیفه ما این بود که بعد از ناکامی در صعود به جام جهانی تیمی خوب بسازیم که بتواند بعد از 35 سال آرزوی مردم ایران را برآورده کرده و قهرمان جام ملت‌های آسیا شود.

این نتایج در تاریخ فوتبال بی سابقه است

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به دیدارهای اخیر این تیم افزود: ما بازی‌های سخت خارج از خانه‌ای را انجام داده‌ایم و خوشبختانه در این مسابقات نتایج خوبی کسب کردیم که در مطبوعات آنطور که باید و شاید بدان پرداخته نشده است. ما در 7 دیدار تدارکاتی گذشته که 4 بازی اخیر آن پشت سر هم در خارج از خانه برگزار شد در سه بازی به پیروزی رسیدیم و هیچ باختی نداشتیم و این نتیجه در تاریخ فوتبال ایران بی‌سابقه بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از زمانی که من سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شدم 21 بازی انجام دادیم، 15 مسابقه در بیرون از خانه برگزار شده است و خوشبختانه در این مسابقات نتایج خوبی را کسب کردیم.

کیفیت مسابقات کاهش پیدا کرده است

افشین قطبی در ادامه به برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و گفت: متاسفانه برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر باعث شده کیفیت مسابقات کاهش پیدا کند. تیم‌ها در هفته دو بار به میدان می‌روند و بازیکنان خسته و فرسوده می‌شوند که این مسئله در کیفیت کار آنها تاثیرگذار بوده است.

به مربیان موفق تبریک می گویم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: برای من که از بیرون مسابقات لیگ برتر را دنبال می‌کنم عملکرد مربیانی که تیمهای خوبی را تدارک دیده و از بازیکنان متفاوتی در ترکیب خود استفاده می‌کنند قابل قبول است که به آنها تبریک می‌گویم. استفاده از بازیکنان جوان می‌تواند نتایج مثبت هم برای بازیکنان و هم برای تیم ملی داشته باشد.

بازیکنان با خستگی آمده اند

افشین قطبی در ادامه افزود: بازیکنان پس از برگزاری دیدارهای هفته هفتم با خستگی زیاد روحی و جسمی به اردوی تیم ملی آمده‌اند که ما باید در این 5/1 روز آینده آنها را شارژ کنیم. ما کار مشکلی پیش رو داریم و باید تمرینات ریکاوری مناسبی را برای بازیکنان در نظر بگیریم.

شرایط سخت بازی با چین

وی با انتقاد از نحوه سفر تیم ملی به چین افزود: ما یک سفر طولانی به کشور چین خواهیم داشت. بیش از 20 ساعت در راه خواهیم بود و سه پرواز مختلف خواهیم داشت و به سه فرودگاه متفاوت می‌رویم بیش از 72 ساعت با این شرایط زمان برای آماده سازی جهت رویارویی با چین نخواهیم داشت. بعد از این بازی باید خود را آماده کنیم و به مصاف کره جنوبی برویم.

نگرانی ندارم

قطبی ادامه داد: با این شرایط من نگرانی ندارم. بازیکنان تیم ملی نشان دادند که می توانند در شرایط سخت هم نتیجه بگیرند. بازی با چین و کره جنوبی فرصت مناسبی برای ماست که جایگاه خود را در بین کشورهای آسیایی بسنجیم و نیز ارزیابی مناسبی از توانایی بازیکنان داشته باشیم.

ارزیابی حریفان تدارکاتی تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به توانایی‌های دو تیم چین و کره جنوبی افزود: چینی‌ها تیم خوبی دارند که پیش از جام جهانی نتایج خوبی در مصاف با کره جنوبی و فرانسه کسب کرده‌اند. این تیم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. تیم کره جنوبی هم جام جهانی خوبی را پشت سر گذاشته و چندی پیش با مربی جدیدش مسابقه ‌های تدارکاتی مناسبی را مقابل نیجریه انجام د اده و نتیجه خوبی کسب کرده است.

به ساختن تیم ملی فکر می کنیم

قطبی اهمیت پیروزی در دیدارهای دوستانه را برشمرد و گفت: در فوتبال بین‌المللی نتیجه بسیار مهم است اما از آنجا که نگاه ما رو به جلو است و هدف ما ساختن تیم ملی است بیش از نتیجه به ساختن تیم ملی فکر می‌کنیم و کسب پیروزی را هم گامی در جهت تقویت روحی بازیکنان می‌دانیم.

به ترکیب اصلی نزدیک شده ایم

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما به ترکیب اصلی تیم ملی برای صعود در جام ملت‌های آسیا نزدیک شده‌ایم و در هر اردو ترکیب‌مان را بیشتر از قبل می‌شناسیم با این حال قلب و در تیم ملی روی همه بازیکنان باز است.

ملاک های انتخاب بازیکنان

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی ملاک‌های مختلفی داریم که مهمترین آنان آمادگی جسمی، شرایط تاکتیکی و تکینیکی، تقویت ملی و روحی بازیکن، اخلاق و رفتار بازیکن داخل تیم و ... .

تیم ملی یک خانواده است

قطبی در ادامه تاکید کرد: برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا باید 41 روز در کنار هم باشیم و مانند یک خانواده زندگی کنیم. برای من رفتار بازیکنان داخل و خارج از زمین بسیار مهم است ما در دیدارهای دوستانه پیش رو و مسابقاتی که در جام ملت‌های آسیا خواهیم داشت باید تیمی یک دست داشته باشیم و بازیکنانی که از همه نظر شرایط بازی در تیم ملی را داشته باشند.

سه دروازه بان دعوت می کنم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد دعوت از دروازه‌بانان آماده لیگ برتر گفت: من همیشه سه دروازه بان را به اردو تیم دعوت می‌کنم اما گلر اول تیم ملی مهدی رحمتی است. او یکی از بهترین دروازه‌بان‌های آسیاست و می‌خواهم به رحمتی اعتماد به نفس لازم را بدهم که دروازه شماره یک تیم ملی شود.

میرزاپور گلر دوم تیم ملی است

وی در ادامه افزود: برای من خیلی مهم است که گلر دوم تیم ملی باتجربه باشد. در حال حاضر ابراهیم میرزاپور این شرایط را دارند. او بیش از 70 بازی ملی دارد و همیشه با بیشترین آمادگی در اردوهای تیم ملی حضور پیدا می‌کند. او با دیدگاه حرفه‌ای که دارد همیشه فضای مثبتی برای دیگر دروازه بانان و بازیکنان تیم ملی ایجاد می‌کند.

وی افزود: نگاه ما برای دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی کلی و طولانی و به این موضوع احساسی نگاه نمی‌کنیم. میرزاپور با این که بازی چندان خوبی در لیگ نداشته اما با توجه به عملکرد مثبتش در دیدارهای اخیر در اردوهای تیم ملی اور ا به اردو دعوت کردیم چرا که فارغ از صحبت‌ها و حاشیه‌ها به این بازیکن اعتماد کافی را داریم مطمئناً اگر رحمتی نباشد او از دروازه تیم ملی می تواند حفاظت کند و من افتخار می کنم که بازیکنی مانند میرزاپور دارم.





نگاهی جدید به شجاعی داریم

وی با طرح این موضوع که تمایل دارد در کنار رحمتی و میرزاپور همیشه دروازه‌بانی جوان در اردوی تیم ملی حضور داشته باشد، افزود: دیدارهای ما مقابل چین و کره جنوبی در روزهای فیفا و خارج از کشور برگزار می‌شود و ما می توانیم در این دو مسابقه نگاهی جدید به شجاعی داشته باشیم. ما می توانیم شرایط روحی و جسمی شجاعی را ارزیابی کرده و اگر توانایی همراهی تیم ملی را داشت از این بازیکن در جام ملت‌های آسیا استفاده کنیم.

وی یادآور شد: شجاعی در یکی از دیدارهای تیم ملی زمانی که تعویض شد علیه من و تیم ملی صحبت کرد. او بازیکنی جوان است که امکان دارد گاهی اوقات اشتباه کند. شاید این اشتباهات را در آینده دیگر تکرار نشود اما آنجه اهمیت دارد حضور پرقدرت او در تیم ملی است. شجاعی باید به اردو برگردد و با او صحبت کنم که اگر توانست تفکرات من و تیم ملی را درک کند از او در ترکیب تیم ملی استفاده خواهم کرد.

مشکلات باید از تیم ملی حذف شود

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: تا زمانی که من مربی تیم ملی هستم مشکلات تیم باید از خانواده تیم ملی حذف شود و نباید این موضوعات به رسانه‌ها کشیده شود اگر این مسایل تکرار شود و ادامه پیدا کند بازیکنی که این اعمال را مرتکب شده است از تیم ملی کنار گذاشته می‌شود.

دلایل دعوت از غلامی

وی در خصوص دعوت از محمد غلامی به اردوی تیم ملی گفت: من 5/1 است که بازیهای غلامی را زیر نظر دارم. می خواستم قبل از این که دیر شود او را در اردوی تیم ملی آزمایش کنم.

قطبی غلامی را بازیکنی مثمرثمر برای تیم ملی خواند و افزود: غلامی می‌تواند به تیم ملی کمک کند اما به علت مشکلاتی که داشته نتوانسته در 5/1 سال گذدشته همراه تیم ملی باشد و من بازی های او را از زمانی که در امارات بود زیر نظر داشتم و می‌خواستم به او یک فرصت بدهم که اگر توانست جزو خانواده‌ تیم ملی در جام ملت‌های آسیا باشد.

رقابت در خط حمله سخت است

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به حضور بازیکنانی چون غلامرضا رضایی، محمدرضا خلعتبری، هادی نوروزی، محمد غلامی و مهرداد اولادی رقابت در خط حمله تیم ملی را دشوار خواند و گفت: در خط حمله جنگ زیادی وجود دارد و بازیکنانی که در این پست به تیم دعوت خواهند شد باید توانایی خود را به ما ثابت کنند.

چرا فرهاد مجیدی دعوت نشد؟

قطبی دلایل دعوت نکردن فرهاد مجیدی به اردوی تیم ملی را چنین برشمرد: هرکسی که تفکر من را می داند به خوبی آگاه است که من بازی مجیدی را دوست دارم. مجیدی یکی از بهترین و ثاثیرگذارترین بازیکنان استقلال و فوتبال ایران است. من همیشه نظر مثبتی به مجیدی داشته‌ام و روی این بازیکن نظر مثبتی داشته و خواهم داشت. پیش از دیدار دوستانه با مقدونیه مجیدی را به اردوی تیم ملی دعوت کردم با اینکه مجیدی مصدوم بود اما شرایط همراهی با تیم ملی در اردن را پیدا کرد و اتفاقاً یکی از اثرگذارترین بازیکنان تیم در آن مسابقه بود. پس از آن مسابقه مجیدی مصدوم شد و دیگر نتوانستیم در اردوهای تیم ملی از او استفاده کنیم. مجیدی بازیکن اثرگذار و حساس در تیم استقلال است و ما زمانی که حساسیت مربیان و مدیران استقلال را در دعوت از این بازیکن دیدیم متوجه شدیم که می توانیم از او در اردوهای آینده استفاده کنیم.

انتقاد از مسئولان باشگاه استقلال

وی با انتقاد از نوع نگاه مسئولان باشگاه استقلال به تیم ملی گفت: استقلالی‌ها زمانی که بیش از 4 بازیکن در تیم ملی دارند انتقاد می‌کنند که چرا بازیکن زیادی از این تیم به اردوی تیم ملی دعوت شده است و زمانی که کمتر از این بازیکن در اردوی تیم ملی دارند باز هم انتقاد می کنند که چرا بازیکن کمی به اردو دعوت شده است.

بازیکنی که تشنه و گرسنه تیم ملی است دعوت می شود

وی در ادامه افزود: من می خواهم ارتباط باشگاه ها به تیم ملی حفظ شود و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم که این ارتباط تقویت شود. قطعاً بازیکنی به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود که بتواند پرچم تیم ملی را بالا نگه داشته و تشنه و گرسنه بازی در تیم ملی باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: زمانی که بازیکنی با باشگاهش قرارداد میلیونی دارد و برای بازی در تیم ملی پاداش اندک می گیرد نوع نگاه متفاوت در بازی در این دو تیم است ما باید دیدگاه بازیکنان را تغییر دهیم و تا زمانی که مشکل را حل نکنیم تیم ملی به نتیجه نخواهد رسید.

مجیدی باید مثل باشگاهش برای تیم ملی بازی کند

وی با بیان اینکه تیم ملی نقش مهمی در ساختن بازیکنان دارد، افزود: باید بزرگترین افتخار برای بازیکنان بازی در تیم ملی باشد. من وقتی احساسس کنم بازیکنی تشنه بازی، نیمکت‌نشینی، سکونشینی و توپ جمع کنی تیم ملی را ندارد، انگیزه لازمی برای بازی در تیم ملی در او نیست، هیچگاه آن بازیکن را به اردو دعوت نخواهم کرد. حساسیت تیم ملی زیاد است و بازیکنان باید این حساسیت را درک کنند. اگر احساس کنم بازیکنی نمی خواهد برای تیم ملی بازی کند او را دعوت نخواهم کرد. هر زمانی که احساس کنم مجیدی می‌خواهد برای تیم ملی هم مانند باشگاهش موثر باشد و آمادگی همراهی تیم ملی را داشته باشد قطعاً او را دعوت خواهم کرد.

دلایل دعوت نکردن میلاد میداوودی

وی در خصوص عدم دعوت از میلاد میداوودی هم گفت: میداوودی همیشه در تیم ملی حضور داشته و من توانایی‌هایش را باور دارم. زمانی که او در دیدار با سپاهان برای استقلال گلزنی کرد من به خودم افتخار کردم که یک بازیکن ایرانی چنین گلهای باکیفیتی را به ثمر رساند. زمانی که میداوودی را برای اردوی ارمنستان دعودت کردم این بازیکن به دلیل مصدومیت از اردو خارج شد. من دکتر نیستم که تشخیص بدهم او مصدوم بود یا نه اما میلاد 48 ساعت پس از دیدار ارمنستان مانند یک شیر 90 دقیقه برای استقلال جنگید. وقتی احساس کردم این بازیکن گرسنگی و تشنگی لازم برای همراهی تیم ملی را ندارد او را دعوت نکردم. زمانی که بازیکنانی با انگیزه چون غلامی، شجاعی و اولادی در تیم ملی وجود دارند دیگر نیازی به بازیکنان بی انگیزه نیست. من با میداوودی تعارف ندارم و وقتی احساس کنم گرسنه بازی در تیم ملی است و در باشگاهش خوب بازی می‌کند قطعاً او را دعوت خواهم کرد.

همان افشین قطبی پرسپولیس هستم

افشین قطبی با بیان اینکه نسبت به دو سال پیش که در پرسپولیس حضور داشتم هیچ تغییری نکرده ام و این نگاه منفی برخی رسانه ها است که چنین چیزی را القا می کنند اظهار داشت: من یاد گرفته ام همواره بدون تعارف و با صداقت صحبت کنم و اگر تاکنون تصمیمی در تیم ملی گرفته ام تنها به منافع تیم ملی فکر کرده ام و هرگز به دنبال تضعیف تیمم نبوده ام.

اختلافات 35 سال است قهرمانی را از ایران گرفته!

وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که ظرف 35 سال گذشته باعث شده نتوانیم در فینال جام ملت ها باشیم همین وجود اختلافات در کارهای تیمی و گروهی است و همین عامل باعث شد تا در جام جهانی هم با وجود بازیکنان خوبی که در اختیار داشتیم بهترین تیم نباشیم.

رسانه ها دید منفی دارند

قطبی گفت: متاسفانه خیلی از رسانه ها به تصمیمات تیم ملی با دید منفی نگاه می کنند و این برای تیم ملی حاشیه های بسیار ایجاد می کند و باعث می شود نتوانیم از تمام پتانسیل و داشته های تیم ملی بهره بگیریم.

تیم ملی جای تسویه حساب شخصی نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد دعوت نشدن مجیدی و میداوودی به نوعی تسویه حساب شخصی بوده است، اظهار داشت: چنین تفسیری اشتباه است و من هرگز تیم ملی را جایگاه این گونه تسویه حساب های شخصی نمی بینیم. من در این مقطع احساس کردم مجیدی و میداوودی انگیزه لازم برای پوشیدن پیراهن تیم ملی را ندارند و به همین خاطر با دعوت نکردن آنها خواستم به این بازیکنان درس بدهم.

می خواهم عملکرد تیموریان را ارزیابی کنم

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که چرا در اردوهای قبلی تیموریان به اردوی تیم ملی دعوت نشد گفت: تیموریان هر وقت به تیم ملی آمده بهترین بازیکن ما بوده. او در تورنمنت قطر هم یکی از بهترین های ایران بود خوشبختانه از نظر بدنی هم تیموریان همواره بهترین شرایط بدنی دارد و اعتقاد دادم او از یکی از بازیکنان تیم ملی در جام ملت ها خواهد بود. او را در این اردو دعوت کردم تا به دیداری که با جام ملت ها پیش رو داریم عملکرد او را در تیم ملی ارزیابی کنیم.

هدف فینال جام ملتهاست

سرمربی تیم ملی بار دیگر تاکید کرد هدف نهایی تیم ملی حضور در فینال و قهرمانی جام ملت های آسیا پس از 35 سال است و تلاش می کنیم ظرف 4 ماه آینده تمام فعالیت های تیم ملی را در این راستا جهت گیری کنیم.

یاد گرفته ام که دیگر قول ندهم

وی با بیان اینکه در ایران یاد گرفتم که دیگر قول ندهم، اظهار داشت: من زمانی می توانم برای موفقیت تیم ملی قول و تضمین قهرمانی بدهم که همه شرایط تحت کنترلم باشد. ولی با شرایط فعلی که بسیاری از شرایط خارج از اراده من است نمی توانم برای قهرمانی تیم ملی قول بدهم.

چرا مبعلی دعوت شد؟

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره دعوت از ایمان مبعلی اظهار داشت: تفکر من در مورد مبعلی همان تفکری است که در مورد تیموریان دارم. او در برخی از مسئولیت های داخل زمین بی نظیر است. در بازی با بوسنی در شرایطی که دو بر صفر از این تیم عقب بودیم حضور او باعث شد 3 بر 2 این بازی را پیروز شویم یا در دیدار مقابل ارمنستان حضور او تاثیر بسزایی در پیروزی 3 بر یک تیم ملی داشت. او در اتریش و دیدار با ستاره سرخ هم یکی از بهترین های ما بود. او در زدن ضربات ایستگاهی بی نظیر است و تجربه و کارایی لازم را برای حضور در جام ملت ها را دارد.





خط دفاعی بهتر شده است

قطبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آسیب پذیر بودن خط دفاع تیم ملی خاطرنشان کرد: خط دفاع تیم ملی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده اما برخی ها تلاش می کنند تصویر دیگری از دفاع تیم ملی را ارائه بدهند. ما بهترین گلر آسیا را درون دروازه داریم و در خط دفاع هم بازیکنان منحصر به فردی در اختیار ما است که قطعا با هماهنگی و انسجام بیشتر می توانند شرایط بهتری را برای دیوار دفاعی تیم ملی ایجاد کنند.

نظر کمیته فنی محترم است

وی در خصوص نظرات کمیته فنی و برخی توصیه ها از جانب این کمیته به سرمربی تیم ملی گفت: نظرات کمیته فنی محترم است ولی هر مربی دیدگاه های خوبی را دارد و تلاش می کند حتی تفکرات خودش را در تیم ملی پیاد کند. من تلاش می کنم تا دیدگاه هایمان را به مربیان لیگ نزدیک تر کنم و تصور می کنم این نگاه حرفه ای به تیم ملی هم کمک می کند.

مثل سرباز با مشکلات می جنگم

قطبی در پایان گفت: متاسفانه ما برای اعزام های خارجی با انبوهی از مشکلات نظیر تهیه ویزا، مشکلات پروازی بازیکنان جوان، پروازهای سخت روبرو هستیم ضمن اینکه باشگاه ها هم همکاری لازم با تیم ملی ندارند اما من مثل یک سرباز با این مشکلات می جنگم تا بهترین امکانات را برای تیم ملی فراهم کنم ولی تصور می کنم برخی اوقات از حرف های من تعابیر دیگری می شود و برخی ها از تسلط نداشتن به زبان فارسی تعابیر دیگری می کنند که به هیچ وجه درست نیست.