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۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

10 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد مازندران ایجاد شد

10 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد مازندران ایجاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد مازندران گفت: 10 هزار طرح اشتغال برای خانواده های تحت حمایت این نهاد در استان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور عصر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال اداره کل کمیته امداد مازندران افزود: در سال گذشته بیش از 30 هزار خانوار از مددجویان استعدادیابی شده اند که براساس پرسش های انجام شده هشت هزار نفر توان اجرای طرح های اشتغال داشته و هفت هزار نفر نیاز به آموزش مهارتی را دارند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 10 هزار طرح اشتغال ایجاد شده برای  خانواده های تحت پوشش امداد مازندران فعال است و تحت نظارت کارشناسان این نهاد است.

طهماسب پور اظهار داشت: قصد داریم در سال جاری با کمک دولت محترم و مردم خیر ونیکوکار یک هزار خانواده تحت پوشش را توانمند ساخته و وارد چرخه بازارکار کنیم.

وی افزود: کمیته امداد مازندران 13 هزار دانش آموز و سه هزار دانشجو مشغول به تحصیل را تحت پوشش دارد و تاکنون بیش از چهار هزار نفر  دانشجو ی امداد  استان فارغ التحصیل شدند که بیشتر آنان جذب بازار کار شده اند.
 
وی عنوان کرد: بخش زیادی از فارغ التحصیلان امداد در پست های کلیدی اجرایی و مدیریتی و مراکز علمی و دانشگاه های استان و کشور فعالیت دارند.
 

کد مطلب 1142694

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