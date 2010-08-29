10 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور عصر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال اداره کل کمیته امداد مازندران افزود: در سال گذشته بیش از 30 هزار خانوار از مددجویان استعدادیابی شده اند که براساس پرسش های انجام شده هشت هزار نفر توان اجرای طرح های اشتغال داشته و هفت هزار نفر نیاز به آموزش مهارتی را دارند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 10 هزار طرح اشتغال ایجاد شده برای خانواده های تحت پوشش امداد مازندران فعال است و تحت نظارت کارشناسان این نهاد است.

طهماسب پور اظهار داشت: قصد داریم در سال جاری با کمک دولت محترم و مردم خیر ونیکوکار یک هزار خانواده تحت پوشش را توانمند ساخته و وارد چرخه بازارکار کنیم.

وی افزود: کمیته امداد مازندران 13 هزار دانش آموز و سه هزار دانشجو مشغول به تحصیل را تحت پوشش دارد و تاکنون بیش از چهار هزار نفر دانشجو ی امداد استان فارغ التحصیل شدند که بیشتر آنان جذب بازار کار شده اند.



وی عنوان کرد: بخش زیادی از فارغ التحصیلان امداد در پست های کلیدی اجرایی و مدیریتی و مراکز علمی و دانشگاه های استان و کشور فعالیت دارند.

