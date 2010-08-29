پنجره واحد سرمایه گذاری آذربایجان شرقی کشوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی ظهر یکشنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی امور و اقتصادی و تولیدی استان افزود: دست کم شش ماه دیگر برای تکمیل این سیستم زمان لازم است که با مصوبه هیات وزیران در صورت موفقیت به تمام کشور ابلاغ می شود.

حسینی اظهار داشت: ایده راه اندازی این سیستم برای نخستین بار از سوی استان آذربایجان شرقی مطرح شد که طراحی شبکه و اجرای آن نیز به عهده این استان گذاشته شده است و به صورت پایلوت در آذربایجان شرقی اجرا می شود.

وی سیستم فعلی جذب سرمایه گذاری را غیرقابل کنترل دانست و گفت: یکپارچه نبودن سیستم، اتلاف وقت و بلاتکلیفی و عدم صدور نتیجه، نبود هماهنگی بین ادارات و وجود بوروکراسی های اداری از جمله مهمترین مشکلات سیستم و روند فعلی خدمات هستند.

حسینی طراحی نرم افزار پنجره واحد را در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک دانست و گفت: در این سیستم دیگر نیازی به حضور فیزیکی سرمایه گذار نیست و برای هر سرمایه گذار هویت واحد و مستقلی ایجاد می شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه گذاری در شش بخش اقتصادی تمام مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری را به صورت هوشمند ارائه می کند.

حسینی بازبینی کارتابل این سیستم را روزانه عنوان کرد و با اشاره به زبان فارسی و ساده بودن استفاده از سیستم گفت: اگر مشکلات طرح امضای دیجیتال از سوی سازمان بازرگانی رفع شود حضور فیزیکی سرمایه گذار در محل به حداقل می رسد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 50 درصد مجوزهای سرمایه گذاری مربوط به سازمان صنایع و معادن استان باشد خاطرنشان کرد: این در حالی است که تا کنون درخواست مجوزی از سوی این سازمان ارائه نشده است.

حسینی همچنین از سازمان های ذیربط خواست تا ضرورت این طرح را جدی گرفته و هر چه سریعتر به سیستم پنجره واحد متصل شوند.

رئیس کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان نیز با اشاره به ضرورت تسهیل روند سرمایه گذاری در ایجاد و پیشرفت توسعه تاکید کرد: برای دست یابی به توسعه باید فضای کسب و کار را اصلاح کنیم.

فرخ مسجدی اظهار داشت: دستگاه ها و اداراتی که برای جذب سرمایه گذار سیستم جداگانه ای دارند باید از طریق یک کاربر اطلاعات را در سیستم به گردش درآورده و در موعد مقرر ارائه کنند.

وی با بیان اینکه باید میزان سرمایه گذاری استان طی سال های اخیر برآورد شود گفت: از این پس به جای اینکه سرمایه گذار از دستگاه های مختلف برای سرمایه گذاری درخواست کند باید سازمان های اجرایی به دنبال جذب سرمایه گذار باشند.

معاون امور غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز مهمترین مشکل سرمایه گذاری در کشور را ناآگاهی متقاضیان سرمایه گذاری از جزئیات این کار دانست و گفت: برخی از تولیدکنندگان تجربه و توان لازم برای تولید ندارند و مشکلات سرمایه گذاری بیش از تعلل سازمان ها، تفکری و بینشی هستند.

بهلول حبیبی با پیشنهاد راه اندازی کلینیک تخصصی مشاوره اظهار داشت: باید برای سرمایه گذران مشاوری امین و آگاه در نظر گرفته شود و سرمایه گذران ملزم به کمک گرفتن از این مشاوران شوند.