کشور به واردات در بخش کشاورزی نیازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه سلسله جلسات مباحث تفسیر قرآن که در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار ‌شد، گفت: نیاز اصلی انسان در عمران زمین و کشاورزی است و ملتی که کشاورزی و دامداری خوبی داشته باشد، بی‌نیاز است.



وی با تأکید بر اینکه کشور ما از لحاظ منابع آب و زمین بسیار غنی است، بیان کرد: اگر این آبها مهار شود و زمینها آباد شود ما دیگر مشکلی مانند بیکاری در کشور نخواهیم داشت.



آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید به بخش کشاورزی و دامداری توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: کشور ما همه چیز دارد و به همین دلیل ماچه نیازی به واردات در بخش مواد غذایی داریم؟



تمدن بشر از منطقه خاورمیانه آغاز شده است



وی با بیان اینکه از مسائل مهم تاریخی این است که پیامبران از منطقه خاورمیانه برخاسته ‌اند تصریح کرد: در اینجا این سئوال پیش می‌آید که علت این امر چه بوده است.



وی اظهار داشت: برای این سئوال دو پاسخ وجود دارد، یکی اینکه تمام مورخان شرق و غرب پذیرفته‌اند که تمدن بشر از منطقه خاورمیانه آغاز شده و به عبارتی این منطقه گاهواره تمدن بشراست.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه هرچه تمدن اجتماعی و دنیوی بشر گسترش پیدا کند نیازش به دین و مذهب افزایش می‌یابد بیان داشت: انسان به هر میزان که پیشرفت کند در معرض خطر بیشتری است و به همین دلیل نیازش به دین و مذهب افزایش پیدا می‌کند.



وی وجود بمب اتم، سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و بمبهای ده تنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تمدن به هر میزان که مادی‌تر شود خطرناک‌تر است و مذهب نیز امری واجب برای کنترل آن است.



دنیای امروز گرفتار استعمار اقتصادی و فرهنگی است



این استاد حوزه علمیه بیان داشت : پاسخ دوم نیز این است که وقتی منطقه‌ای به عنوان منبع تمدن قرار می‌گیرد از اطراف دنیا به این منطقه رفت وآمد می‌شود و همین نکته باعث می‌شود کسانی که به این منطقه سفر می‌کنند دین و مذهب را به دیگر نقاط دنیا ببرند.



وی به معنای استعمار در قرآن کریم اشاره کرد و ابراز داشت: استعمار در قرآن کریم به معنای آبادانی زمین است.



آیت الله مکرام شیرازی با اشاره به اینکه استکبار واژه استعمار را مورد سوء استفاده قرارداده است گفت: استعمارگران به بهانه عمران و آبادانی وارد دیگر کشورها می‌شوند اما چیزی جز ویرانی را برای این کشورها به ارمغان نخواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه با بیداری مردم جهان دوران استعمارگری به پایان رسیده است بیان کرد: اما امروز دنیا گرفتار استعمار اقتصادی و فرهنگی است و مردم آزادی‌خواه جهان و مسلمانان باید هوشیار باشند تا استعمار اقتصادی و فرهنگی را نیز پایان بخشند که این امر نیز در گرو پایان بخشیدن به استعمار سیاسی است و چنانچه استعمار سیاسی پایان یابد دیگر استعمارها نیز پایان خواهد یافت.



برای رفع گرانی و بیکاری در کشور نیز دعا کنید



وی با اشاره به در پیش بودن شب‌های قدر گفت: در این شبها به درگاه خدا بروید و از گناهان خود توبه کنید و از خداوند بخواهید تا توفیقات را نصیب کشور و جوانان کند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه دراین شبها درهای توبه و استجابت دعا باز است بیان کرد: برای رفع گرانی، بیکاری و اتحاد بیشتر مردم کشور نیز دعا کنید.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه در دعاهای خود مردم افغانستان، فلسطین، لبنان، پاکستان و غزه را نیز فراموش نکنید ابراز داشت: دولت عراق هنوز تشکیل نشده و اختلافات نیز وجود دارد که باعث نگرانی همه مسلمانان بخصوص شیعیان است که باید برای مردم این کشور نیز دعا کنیم.