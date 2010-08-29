نباید به انسانهای متملق اعتماد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه جلسات تفسیر سوره حشر که در مدرسه حجتیه برگزار شد در رابطه با آیه 16 این سوره اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید قوم بنی نضیر که به تحریک منافقین با مسلمانان وارد جنگ شدند اما در هنگام نبرد منافقین آنها را تنها گذاشتند مانند نسبت شیطان به انسان است که همیشه اعمال زشت را برای آدمیان زینت می‌دهد و وقتی انسان آن را مرتکب شد و هنگام مجازات رسید از او دوری می‌کند.



استاد برجسته حوزه خاطر نشان کرد: درسی که از این آیه در بعد اجتماعی می‌آموزیم این است که دولتمردان و مردم ما نباید به انسان‌های شیطان صفت اعتماد کنند حتی اگر تملق آنها را بگویند بلکه باید به انسان‌های متعهد که بر قول خود ایستادگی می‌کنند و می‌شود به آنها در همه حال اطمینان داشت، اعتماد کنند.



وی ادامه داد: افراد شیطان صفت تنها به منافع خود می‌اندیشند و اگر آن را در خطر ببینند تغییر موضع می‌دهند که این مسئله بسیار برای ما خطرناک است.



آیت الله سبحانی در رابطه با منظور از کلمه انسان در این آیه گفت: منظور قرآن از انسان در این آیه 3 تفسیر ذکر شده که اولین آن معنای این کلمه را مطلق می‌داند و می‌گوید منظور تمامی انسان‌ها در دوره‌های مختلف است اما در مقابل دسته دومی هستند که معتقد‌ند منظور قریشیان در جنگ بدر هستند که شیطان در شکل سراعه رهبر قبیله بنی کنانه بر آنها ظاهر شد و با تحریک ایشان به جنگ با مسلمانان موجب آغاز درگیری شد اما در هنگام نبرد فرار کرد.



وی افزود: معنای سومی که برداشت شده، می‌گوید منظور راهبی است از بنی اسرائیل که زن مریض و زیبایی را برای بهبودی نزد او آوردند تا با بهره‌گیری از فیوضات معنوی این راهب بهبود یابد اما شیطان راهب را به گناه انداخت و نهایتا با وسوسه‌های پی در پی کاری کرد که او کافر از دنیا رفت.



سبحانی با بیان این که من معنای اول یعنی مطلق انسان‌ها را می‌پسندم گفت: قرآن کتابی جامع و برای تمامی امت‌ها و دوره‌ها است که قصد دارد بگوید شیطان ابتدا انسان را به بدی دعوت می‌کند و وقتی انسان درگیر آن شد تا نابودی کامل او را پیش می‌برد.



وی در رابطه با آیه 17 نیز اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید هم انسان گناهکار و هم شیطان به واسطه آن که ظلم کرده‌اند ظالم می‌باشند و به همین جهت مستحق عذاب هستند.