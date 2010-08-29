سد هراز 16 درصد آبهای سطحی مازندران را مهار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی در آمل با بیان اینکه هم اکنون فقط چهار درصد از آبهای سطحی مازندران توسط سدهای موجود این استان مهار می شود، گفت: با بهره برداری از سد هراز در آمل که بزرگترین سد در شمال کشور است میزان مهار آبهای سطحی در مازندران به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قرارگاه خاتم الانبیاء که به عنوان پیمانکار سد هراز با تجهیزات زیاد با سرعت مشغول به کار است گفت: سد هراز جزو مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به مازندران است و بر اساس برنامه زمان بندی این سد باید تا سه سال آینده بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه سد هراز با ارتفاع 150 متر، ظرفیت تنظیم حدود 640 میلیون مترمکعب آب در پشت سد را دارد و تولید 25 مگاوات انرژی برق نیز در پشت هراز آمل پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از سد هراز حدود 100هزار هکتار زمین کشاورزی وآب شرب شهرستانهای آمل، بابل، محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر تامین خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه سد البرز نیز پس از گذشت 16 سال آماده بهره برداری شده است، تصریح کرد: از سد البرز در مازندران که به عنوان سد تاریخی به واسطه طولانی شدن اجرای پروژه یاد می شود در 12 سال گذشته حدود 40 درصد و در چهار سال اخیر نیز حدود 60 درصد پیشرفت داشته که برای اجرای آن تاکنون بیش از 550 میلیارد تومان هزینه شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه کارخانه خودروسازی بابل به عنوان یکی از مهمترین مصوبات استانی دولت به مازندران آماده افتتاح شده است، خاطرنشان کرد: برای زمان افتتاح سد البرز و کارخانه خودروسازی بابل منتظر اعلام مسئولان کشوری هستیم.

به گزارش مهر، با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران 21 طرح عمرانی و خدماتی شامل آبرسانی به 21 روستای شهرستان آمل و4 طرح کشاورزی دراین شهرستان افتتاح شد.