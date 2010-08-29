قیمت انواع سکه، طلا و ارز

* قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید؛ 305 هزار و 500 تومان . هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ؛ 316 هزار تومان. نیم سکه ؛ 153 هزار و 500 تومان. ربع سکه؛ 78 هزار و 500 تومان.

* قیمت طلای جهانی در هر اونس؛ 1238 دلار. قیمت هر گرم طلای 18 عیار؛ 31 هزار تومان .

* قیمت دلار در بازار آزاد؛ 1053 تومان . قیمت دلار در بانکهای کشور؛ 1044 تومان.

* قیمت یورو در بازار آزاد؛ 1340 تومان . قیمت یورو در بانکهای کشور ؛ 1332 تومان.

* قیمت بانکی برخی ارزهای دیگر ؛ قیمت هر پوند انگلیس 1620 تومان، هر فرانک سوئیس 1015 تومان و یکصد ین ژاپن 1225 تومان.