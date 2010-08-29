پنج طرح عمرانی در آباده فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس در جریان افتتاح این پروژه ها گفت: در سال جاری با تلاش های استاندار فارس شاهد افزایش تعداد پروژه ها نسبت به سال قبل هستیم به گونه ای که امسال 500 میلیاردریال افزایش اعتبارداشته ایم.

عبدالله حسینی طرح های افتتاح شده در شهرستان آباده را از لحاظ سرعت و کیفیت و رعایت استانداردهای بهینه سازی سوخت و انرژی بسیار مناسب ارزیابی کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس همچنین در حاشیه افتتاح طرح های مربوط به ایستگاه راه آهن آباده، بهره مندی از راه آهن را از آرزوهای دیرینه مردم فارس دانست و گفت: این طرح عظیم با نگاه ویژه به ایجاد زیرساختهای توسعه برای استان فارس، در کمترین زمان ممکن اجراشده که درحال حاضر با جدیت درحال تکمیل ایستگاه های پایانی و انجام ریزه کاری های خط آهن است.

وی افزود: تاکنون 154 قطار مسافربری تعداد 33 هزار و 800 نفر مسافر را ازاستان به مقاصد تهران، اصفهان و مشهد وتعداد 38 رام قطار باربری نیز تاکنون 30هزار و 455 تن بار را در این مسیر حمل کرده اند.

حسینی بیان کرد: راه آهن شیراز - بوشهر نیز در دو قطعه و از دو طرف باجدیت در حال احداث است که امیدواریم با افتتاح این خط استان پهناور فارس به خلیج فارس متصل شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس همچنین از پیگیری های لازم در راستای احداث راه آهن شیراز – اهواز خبرداد.

به گزارش مهر، در این سفر پنج طرح شامل ایمن سازی محدوده جاده خروجی آباده به سمت شیراز تا پلیس راه به طول شش کیلومتر و با اعتبار 15 میلیارد ریال، پروژه آبیاری بارانی در راستای مصرف بهینه آب در زمینی به مساحت 35 هکتار و با اعتبار یک هزار میلیون ریال، طرح آبرسانی به 524 واحد مسکن مهرآباده با اعتباریک هزار میلیون ریال، دبستان 10 کلاسه 17 شهریور در مساحت دو هزار و 780 و زیربنای یک هزار و 241 مترمربع و با اعتبار شش هزار میلیون ریال، مجتمع مسکونی هفت واحدی اداره اوقاف در مساحت 565 و زیربنای 785 مترمربع و با اعتباری بالغ بر دو هزار و 280 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همچنین طرح های احداث مخزن 500 هزار لیتری سوخت، اجرای فضای سبز در مساحت 9 هزار متر مربع واحداث بلوار ورودی به طول دو هزار و 200 متر مربوط به ایستگاه راه آهن آباده با اعتبار 19میلیارد ریال نیز ازجمله دیگر طرح های بهره برداری شده در این شهرستان به شمار می رود.

شهرستان آباده در شمال استان فارس قرار دارد.