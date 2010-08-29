9 هزار تماس غیرضروری با 110 گلستان برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم آلوستای عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان از شهروندان درخواست کرد که از تماسهای غیر ضروری با این مرکز خودداری کنند.

وی اظهار داشت: طی یک ماهه گذشته 87 هزار و 124 نفر از شهروندان گلستانی با مرکز فوریتهای 110 تماس برقرار کردند.

وی ایجاد تحول در حضور به موقع پلیس در صحنه های جرم و بوجود آوردن امکانات لازم برای عملیات هدفمند پلیسی را از مهمترین اهداف مرکز فوریتهای پلیسی 110 عنوان کرد.

سرهنگ آلوستانی گفت: بیش از 14 هزار مورد از تماس های شهروندان منجربه عملیات های پلیس و حضور مأموران پلیس در صحنه های جرم شد.

این مسئول افزود: طی همین مدت 62 هزار و 654 نفر از شهروندان نیز در تماس با این مرکز، اطلاعات و راهنمایی های خود را از پلیس دریافت کردند.



سرهنگ آلوستانی گفت: مرکز فوریتهای پلیس 110 بصورت شبانه روز آماده دریافت همه نوع اخبار و اطلاعات مشکوک و ضد امنیتی است.