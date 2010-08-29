۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

نخست وزیر کره جنوبی به دلیل فشارهای داخلی استعفا کرد

"کیم تائه هو" سه هفته پس از معرفی از سوی ریاست جمهوری کره جنوبی به عنوان نخست وزیر این کشور، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نخست وزیر کره جنوبی که به تازگی کار خود را در این سمت آغاز کرده، تحت فشارهای داخلی وادار به استعفا شد.

وی از سوی مخالفان خود متهم به داشتن مناسبات تجاری غیرقانونی و ناکارامدی در این سمت شده است. این سیاستمدار 47 ساله پس از اعلام خبر استعفای خود در سئول گفت : نمی خواهم باری اضافی در مسیر برنامه های دولت باشم.
 
این در حالی است که "لی میونگ باک" رئیس جمهوری کره جنوبی در روز هشتم آگوست و پس از شکست حزب حاکم در انتخابات محلی کیم تائه هو را مامور بازسازی مجدد دولت و به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد.
 
بر این اساس فرماندار پیشین ایالت کیونگ سانگ جنوبی قرار بود نقش بارزی در اجرای برنامه های اصلاحی دولت و ایجاد ارتباط بین نسل جدید کره جنوبی ایفا کند.
 
گفتنی است مهمترین تصمیمات دولتی در کره جنوبی توسط رئیس جمهوری گرفته می شود و نخست وزیر بیشتر نقشی نظارتی دارد.
